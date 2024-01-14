Скончался поэт и общественный деятель Лев Рубинштейн

By euronews

Несколько дней назад классик "московского концептуализма", автор ставших легендарными "карточек" попал в ДТП.

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Поэт Лев Рубинштейн, яркая фигура советского андерграундного искусства, один из основоположников и лидеров "московского концептуализма" совместно с Всеволодом Некрасовым и Д.А.Приговым, скончался в воскресенье на 77 году жизни.

"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", - написала его дочь Мария Рубинштейн в своем блоге на сайте "Живой журнал", сообщение было затем подхвачено российскими СМИ и в соцсетях.

12 января в блогах пользователи уже сообщали о смерти Рубинштейна, однако сама же Мария и лечащий врач Рубинштейна тогда эту информацию опровергли.

Выставочный проект «Карточки». Лев Рубинштейн. Библиотека им. Н.А.Некрасова Natalia Senatorova

Лев Рубинштейн попал под машину, когда переходил улицу в Москве 8 января, и госпитализирован в тяжелом состоянии. 12 января впал в кому. В заявлении департамента транспорта Москвы говорилось, что водитель не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил поэта. Владелец автомобиля, по предварительным данным, за последние 12 месяцев 19 раз нарушал правила дорожного движения.

Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году и получил образование филолога, долгое время работал библиотекарем. Он был одним из ярчайших представителей советской андеграундной литературной сцены 1970-1980-х годов, считался одним из основателей московского движения концептуалистов, которое высмеивало и противопоставляло себя официальной доктрине социалистического реализма.

Рубинштейн создал собственный жанр - "карточки": поэт читал на сцене короткие фразы, написанные на вездесущих в советской бюрократии (и не понаслышке знакомых ему как библиотекарю) перфокартах.

Практика сочетала в себе перформанс, абсурдную комедию и поэтическую импровизацию.

После распада СССР его известность в России и за рубежом возросла. Он публиковался в известных издательствах, а также СМИ, в том числе как колумнист и обозреватель. Участвовал в международных поэтических фестивалях, произведения активно переводились на на английский, немецкий, финский, французский, шведский, польский и другие языки.

Рубинштейн не скрывал своего враждебного отношения к путинскому режиму, осуждал ширившиеся политические репрессии и нарушения прав человека, а также участвовал в демонстрациях оппозиции. В марте 2022 года вместе с другими российскими писателями он подписал открытое письмо, в котором назвал полномасштабное вторжение России в Украину "преступной войной" и раскритиковал "ложь" Кремля.