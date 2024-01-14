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Скончался поэт и общественный деятель Лев Рубинштейн

Лев Рубинштейн
Лев Рубинштейн Авторское право DEDA_SASHA/DEDA_SASHA
By euronews
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Несколько дней назад классик "московского концептуализма", автор ставших легендарными "карточек" попал в ДТП.

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Поэт Лев Рубинштейн, яркая фигура советского андерграундного искусства, один из основоположников и лидеров "московского концептуализма" совместно с Всеволодом Некрасовым и Д.А.Приговым, скончался в воскресенье на 77 году жизни.

"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", - написала его дочь Мария Рубинштейн в своем блоге на сайте "Живой журнал", сообщение было затем подхвачено российскими СМИ и в соцсетях.

12 января в блогах пользователи уже сообщали о смерти Рубинштейна, однако сама же Мария и лечащий врач Рубинштейна тогда эту информацию опровергли.

Выставочный проект «Карточки». Лев Рубинштейн. Библиотека им. Н.А.Некрасова
Выставочный проект «Карточки». Лев Рубинштейн. Библиотека им. Н.А.НекрасоваNatalia Senatorova

Лев Рубинштейн попал под машину, когда переходил улицу в Москве 8 января, и госпитализирован в тяжелом состоянии. 12 января впал в кому. В заявлении департамента транспорта Москвы говорилось, что водитель не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил поэта. Владелец автомобиля, по предварительным данным, за последние 12 месяцев 19 раз нарушал правила дорожного движения.

Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году и получил образование филолога, долгое время работал библиотекарем. Он был одним из ярчайших представителей советской андеграундной литературной сцены 1970-1980-х годов, считался одним из основателей московского движения концептуалистов, которое высмеивало и противопоставляло себя официальной доктрине социалистического реализма.

Рубинштейн создал собственный жанр - "карточки": поэт читал на сцене короткие фразы, написанные на вездесущих в советской бюрократии (и не понаслышке знакомых ему как библиотекарю) перфокартах.

Практика сочетала в себе перформанс, абсурдную комедию и поэтическую импровизацию.

После распада СССР его известность в России и за рубежом возросла. Он публиковался в известных издательствах, а также СМИ, в том числе как колумнист и обозреватель. Участвовал в международных поэтических фестивалях, произведения активно переводились на на английский, немецкий, финский, французский, шведский, польский и другие языки.

Рубинштейн не скрывал своего враждебного отношения к путинскому режиму, осуждал ширившиеся политические репрессии и нарушения прав человека, а также участвовал в демонстрациях оппозиции. В марте 2022 года вместе с другими российскими писателями он подписал открытое письмо, в котором назвал полномасштабное вторжение России в Украину "преступной войной" и раскритиковал "ложь" Кремля.

Дополнительные источники • Le Figaro, Wikipedia

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