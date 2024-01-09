Безотходная кулинария: советы тем, кто не знает, с чего начать

Вы хотите вести малоотходный образ жизни, выбрасывая минимум продуктов? Вот несколько советов и подборка аккаунтов в соцсетях, которые могут вдохновить вас на этом пути.

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Вы всё ещё выбрасываете кожуру от овощей? Чувствуете себя виноватым, когда видите увядший салат в холодильнике, а что делать с ним, не знаете?

Как это ни печально (но, возможно, и обнадеживающе?), вы совсем не одиноки.

В Евросоюзе более половины всех пищевых отходов (по данным за 2021 год) - а это 153 миллиона тонн - приходится на домашние хозяйства. В ООН подсчитали, что половина всех фруктов и овощей, продаваемых в ЕС, попадает в мусорное ведро.

Ситуация с пищевыми отходами в странах ЕС, где гордятся экологической сознательностью граждан и прогрессивностью, - на самом деле довольно удручающая.

Для тех, кто желает внести коррективы в свой рацион и потребление во благо окружающей среде, но не знает, с чего начать, мы подготовили подборку соответствующих теме аккаунтов в соцсетях. Там публикуют материалы, посвящённые малоотходной кулинарии и образу жизни, которые помогут вам более рационально использовать продукты питания, многочисленные советы и рекомендации.

1. Компостирование. Это не только для тех, у кого есть огород!

Мысль о том, что в вашей и без того тесной однокомнатной квартире разлагается куча остатков еды, вызывает у вас содрагание? Справедливо.

Но если компостирование - вам всё же интересна, и вы хотите получить богатую питательными веществами почву для своих комнатных растений совершенно бесплатно, то нехватка места не должна вас останавливать.

Существуют варианты компостирования для жилплощади любого размера - обратите внимание на технику компостирования Bokashi, которая идеально подходит для небольших помещений.

А если вам не хватает вдохновения, загляните в аккаунт Compost Fairy на Instagram или YouTube. Там педагог и консультант по использованию компоста регулярно публикует видеоролики, рассказывающие о тонкостях и особенностях этого способа переработки отходов.

Ведущая блог даже подготовила удобное руководство по основам компостирования для начинающих.

2. Творческий подход к использованию овощных очисток

Овощная кожура - самый распространённый вид отходов. Можно отправить её в компост или дать волю своему внутреннему шеф-повару!

Классический вариант - приготовить овощной бульон из очисток с морковной ботвой, луковой шелухой, увядающей зеленью, которая завалялась в холодильнике, заправив чесноком, например.

А ещё из очисток могут получиться вегетарианские чипсы, если следовать рецепту Алессандро Витале. Для этого ингредиент надо замариновать, а потом отправить в духовку. У кулинарного блогера есть даже рецепт безотходного соуса к этим чипсам.

Витале, к тому же - эксперт по городскому садоводству, и в его аккаунте есть множество советов о том, как выращивать овощи и фрукты, используя каждый сантиметр участка. Там много полезной информации для желающих вести более экологичный образ жизни в большом городе.

3. Купите несколько хороших контейнеров (с крышками!)

Еще один ключ к малоотходному потреблению - покупать только то количество скоропортящихся продуктов, которое вы точно сможете съесть, и хранить их так, чтобы они долго оставались свежими.

Вот полезное видео от Vitale о том, как хранить различные виды продуктов в холодильнике, чтобы они не портились как можно дольше.

Избавьтесь от липкой пищевой пленки и приобретите качественную стеклянную посуду с крышками. Так недоеденный ужин или обед останется свежим в течение нескольких дней.

В самом крайнем случае, если хорошие контейнеры пока не по карману, можно накрыть миску с остатками пищи тарелкой. Это тоже работает!

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4. Откройте для себя магию аквафабы

Безотходное приготовление пищи - это целый концепт, способный изменить ваши представления о кулинарии. Простой пример: аквабафаба - ингредиент, о котором вы, наверное, даже не слышали, а применять его можно миллионом разных способов.

Это жидкость, оставшаяся в банках из под фасоли, зелёного горошка и прочих бобовых. Скорее всего вы выливаете её в канализацию, не зная, что это настоящее "жидкое золото".

Аквафаба служит заменой яиц для приготовления десертов, майонеза и даже коктейлей, что весьма по душе веганам.

Посмотрите несколько видео-советов о том, что можно приготовить из аквафабы, в Instagram-аккаунте Zero Waste Cooking School, который ведёт Дуглас Макмастер, пионер безотходного производства и владелец первого в мире профильного ресторана Silo London.

Кулинарная школа Zero Waste - это богатый источник идей: например, как превратить фруктовые корки в пробиотические напитки, как создать вкусовые бомбы из продуктов, забытых в холодильнике, и многое другое.

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5. Спасите увядший салат-латук с помощью трюка с ледяной водой

Почти любую листовую зелень можно "реанимировать" с помощью горсти кубиков льда и небольшого количества воды. Если вы заметили, что ваш салат-латук айсберг начал увядать, воспользуйтесь советами Мэй и Айрин Ли.

Сёстры-повара из Глазго и Бостона разрабатывают рецепты для спасения портящихся продуктов от мусорных баков.

Они выпустили кулинарную книгу под названием "Идеальная и вкусная еда: Домашняя кухня с нулевыми отходами как достижимая цель", которая раскрывает идею безотходного приготовления пищи и делает её реализацию доступной практически для каждого.

А их аккаунт в Instagram полон указаний по использованию конкретных ингредиентов, интересных идей для приготовления аппетитных блюд из пищевых отходов под лозунгом "в ход идёт все, кроме кухонной раковины".

6. Замораживайте всё!

Вполне вероятно, ваша морозильная камера пустует или используется не так, как следует. Есть огромное количество продуктов, которые можно заморозить и таким образом сохранить, а также методов и правил для этого.

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Возможно, вы слышали о свежей зелени в формочках для льда, которые превращаются в ароматные кубики для одной порции. Что, как именно, на сколько замораживать, как размораживать, и что потом с этим делать? На эти вопросы отвечает Кейт Холл на своей странице в Instagram, озаглавленной "Можно ли это заморозить?".

Спойлер: Ответ на вопрос почти всегда - ДА, МОЖНО!

7. Экспериментируйте и получайте удовольствие

Переходя на новый образ жизни, не забудьте главное правило: процесс должен приносить удовольствие.

Не стоит давить на себя, заставлять себя хранить отходы, только потому что это полезно для окружающей среды и вы хотите быть добросовестным жителем планеты. Посмотрите на это с другой стороны.

Безотходная кулинария - это возможность поэкспериментировать на кухне, протестировать оригинальные рецепты и получить новые вкусовые ощущения.

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У многих блогеров, о которых мы рассказали, есть рецепты интересных блюд. За ещё большим вдохновением можно обратиться к Instagram-аккаунту Макса Ла Манны.

В прошлом году этот шеф-повар выпустил веганскую кулинарную книгу "Ты можешь это приготовить!" о том, как превратить 30 часто выбрасываемых продуктов во вкусные блюда.

Наше интервью с Ла Манна вы можете посмотреть здесь. И дайте нам знать в комментариях ниже, какие методы по безотходному потреблению, рецепты и хитрости есть в вашем арсенале?