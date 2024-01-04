13-летний мальчик впервые в мире обыграл "Тетрис"

By Euronews

13-летний Уиллис Гибсон из американского штата Оклахома дошел до 157-го уровня головоломки. Это заняло у него 38 минут.

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13-летний мальчик из США впервые в мире дошел до конца культовой игры "Тетрис". В конце декабря Уиллис Гибсон из штата Оклахома смог перейти на 157-й уровень головоломки, в которой нужно выстраивать в линию падающие строительные блоки. После этого система зависла и выдала ошибку. Этот момент и реакция мальчика попали на видео.

Партия заняла 38 минут. "Я не чувствую своих пальцев", — восклицает он в ролике.

Раньше такого результата мог достичь только искусственный интеллект, а сама созданная 40 лет назад советским инженером игра считалась непроходимой. До 2010 года геймеры могли дойти только до 29-го уровня, но после этого они научились использовать новые методы типа "гипертаппинга" и смогли подняться выше.

Уиллис Гибсон играет в "Тетрис" и участвует в турнирах с 11 лет. Теперь его рекорд пытаются побить другие геймеры.