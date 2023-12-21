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"Мишель Труагро - наслаждение вкусом": "фильм-гурман" от Фредерика Уайзмана

"Menus plaisirs Les Troisgros", Фредерик Уайзман
"Menus plaisirs Les Troisgros", Фредерик Уайзман Авторское право Euronews
By Euronews
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Эта картина погружает зрителя в мир высокой кухни. В ленте нет ни комментариев. ни интервью. Режиссер-документалист Фредерик Уайзмен фиксирует события так, как бы они происходили не будь рядом камеры.

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Институт Люмьер в Лионе пригласил Фредерика Уайзмана - выдающегося кинорежиссера, возможно, величайшего из ныне живущих документалистов. На его счету порядка пятидесяти фильмов.

Девяносто трех летний мастер лично прибыл в Лион, чтобы представить своу новую картину "Мишель Труагро - наслаждение вкусом".

Четырехчасовая лента погружает зрителя в повседневную жизнь всемирно известного ресторана Труагро, с тремя мишленовскими звездами. Дом Труагро, расположенный недалеко от Лиона, это не только символ изысканности и вкуса. Это еще и семейная история, берущая начало в 1930 году. Шеф-повары ресторана - представители нескольких поколений семьи Труагро.

Фредерик Уайзман, режиссер:"Я думаю, Сезар и Мишель Труагро — художники. То, что вы видите, - это искусство, хотя оно эфемерно и быстро исчезает. Но они творцы во всех смыслах этого слова, также как художники или писатели".

Как и во всех его фильмах, здесь нет ни комментариев, ни интервью, ни каких-либо лишних звуков или музыки. Уайзмен фиксирует события так, как будто бы они происходили не будь рядом камеры. Режисеер сам пишет сценарии, снимает и монтирует свои картины.

Фредерик Уайзман, режиссер:"Каждый аспект съемок достовлял мне удовольствие, потому что было над чем потрудитсья. Я видел и их работу. Снимать такой фильм было непросто, потому что ты трудишься по двенадцать часов в день! Потом, когда ты возвращаешься домой, ты видишь отснятый материал и понимаешь, что документальное кино - это своего рода спорт, и ты должен быть в хорошей физической форме".

Фильм "Мишель Труагро - наслаждение вкусом" получил овации в Венеции, он выйдет в прокат этой зимой во Франции и Европе.

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