Неделя творческих индустрий в Баку: хакатоны и кино со смартфонов

Воображение, инновации, технологии и развлечения — таковы ключевые составляющие недели творческих индустрий в Баку. Столица Азербайджана радушно приняла новые таланты.

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С 27 ноября по 3 декабря в Баку, столице Азербайджана, прошла «Неделя творческих индустрий» — форум, направленный на поддержку творческой молодежи, расширение еех горизонтов и развитие воображения.

48-часовой хакатон GameTech стал одной из самых ожидаемых инициатив мероприятия. На нем присутствовали молодые кодировщики, а формат был ориентирован на быстрое совместное проектирование для проверки знаний и навыков экспертов в цифровой сфере. Всего в создании мобильных и компьютерных игр между собой боролось 13 команд, которые в конце презентовали свои идеи жюри.

Кино тоже сыграло свою роль на творческой неделе: был проведен первый фестиваль мобильного кино Cinemo, который пролил свет на создание кинематографических работ с помощью мобильных телефонов. В первом конкурсе выделили три категории: сюжетные фильмы, документальные фильмы и фильмы о социальных проблемах. Цель фестиваля — выявить подающие надежды имена в индустрии и способствовать формированию социальных ценностей через кино, снятое на телефон. Церемония открытия в киноцентре «Низами» привлекла молодую аудиторию. Программу открыл фильм Detour французского режиссера Мишеля Гондри.