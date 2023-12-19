Звезду Marvel признали виновным

By Euronews

Студия Marvel отказалась от сотрудничества с Джонатаном Мейджорсом, который был признан виновным в нападении на бывшую девушку

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Cуд присяжных в Нью-Йорке признал американского актёра Джонатана Мейджорса виновным в нападении на его бывшую девушку и преследовании. По другим пунктам обвинения он был оправдан.

Прокуратура утверждает, что в марте Мейджорс напал на свою подругу Грэйс ДжаббАри, в результате чего потерпевшая получила перелом пальца, травму руки и уха. Актер исполнял роль Канга Завоевателя в киновселенной Marvel. В связи с решением суда студия отказалась от сотрудничества с ним в будущих проектах.