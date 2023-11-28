Предсказания Ванги на 2024 год: теракты в ЕС и убийство Путина

За тяжелыми годами, судя по предсказаниям легендарной бабы Ванги, придут не менее тяжелые

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Приближается последний месяц года, и мы, как всегда, получаем ежегодную порцию предсказаний от "балканского Нострадамуса" - бабы Ванги.

Для тех, кто никогда не слышал о ней, Вангелия Пандева Гуштерова, известная как Баба Ванга, родилась в 1911 году и якобы обладала пророческими способностями.

Слепая с детства, болгарская ясновидящая, как говорят, могла заглядывать в будущее, причем свои способности она приписывала урагану, в результате которого ослепла. Эти способности впервые привлекли к ней внимание общественности в разгар Второй мировой войны, и такие личности, как болгарский царь Борис III и советский лидер Леонид Брежнев, по некоторым данным, лично консультировались с ней.

Она умерла в 1996 году и с тех пор стала культовой фигурой среди верующих в прорицателей и любителей теорий заговора.

При жизни Ванга успела сделать предсказания на каждый год вплоть до 5079-го.

Судя по всему, многие из ее предсказаний сбылись уже после ее смерти. Например, считается, что баба Ванга предсказала гибель принцессы Дианы, потопление российской подводной лодки "Курск", теракты 11 сентября. Она даже якобы предвидела свою собственную смерть 11 августа 1996 года в возрасте 85 лет.

Конечно, не многие из приписываемых ей предсказаний можно подтвердить, поскольку они основаны на сведениях из вторых рук.

Поэтому все это следует воспринимать с большой долей скептицизма.

К тому же в 2023 году многие из ее предсказаний не сбылись. По данным Sky History, Ванга утверждала, что в этом году на Землю обрушится солнечная буря с разрушительными последствиями, что мы будем поражены ядерным биооружием.

Нам повезло...

Хотя до конца года осталось еще больше месяца.

Памятник Ванге в Болгарии iStock

На 2024 год она сделала семь пророчеств.

Итак, держитесь.

1) Смерть Путина?

Ванга предсказала, что в следующем году на президента России Владимира Путина будет совершено покушение одним из его соотечественников.

2) Террористические и биологические атаки

Она предупредила об увеличении числа террористических атак в Европе, а также предсказала, что в 2024 году "большая страна" проведет испытания или атаки с применением биологического оружия.

3) Масштабный экономический кризис в 2024 году

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По всей видимости, он повлияет на мировую экономику в следующем году, причем основными факторами станут растущий уровень задолженности и эскалация геополитической напряженности.

4) Погодные катаклизмы

Она предсказывает, что в следующем году будут происходить ужасающие погодные явления и стихийные бедствия.

5) Увеличение числа кибератак

По мнению покойной ясновидящей, возрастет число кибератак. Продвинутые хакеры будут атаковать важнейшие объекты инфраструктуры, такие как электросети и водоочистные сооружения, создавая угрозу национальной безопасности.

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6) Прорывы в медицине

Не все так плохо и мрачно. По сообщениям Ванги, в 2024 году появятся новые методы лечения неизлечимых заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и рак.

7) Технологический прорыв

Она также предсказала, что произойдет серьезный прорыв в области квантовых вычислений.

Вот и все.

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Как вы думаете, какие из этих предсказаний могут сбыться?

К вашему сведению, до своей смерти Ванга также предсказывала разрешение проблемы мирового голода в период с 2025 по 2028 год, возвращение коммунизма к 2076 году и достижение человечеством путешествия во времени в 2304-м.

Так что нас ожидает еще много интересного.

А конец света, по словам Ванги, намечен на 5079 год.