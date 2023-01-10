Spare: мемуары принца Гарри поступили в продажуКомментарии
Euronews
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Мемуары принца Гарри "Запасной" (Spare) появились на прилавках британских книжных магазинов во вторник. Некоторые из них решили открыться в полночь, чтобы удовлетворить спрос.
Вот уже несколько дней, как европейская пресса публикует выдержки из откровений младшего сына Карла III, в которых тот критикует британскую королевскую семью за расизм в отношении его супруги Меган Маркл и британскую прессу за то, что та годами сталкивала его лбами с наследником престола принцем Уильямом.
Книга "Запасной" написана в США, куда принц Гарри с супругой переехали в 2020 году. Изменение медиаландшафта в Великобритании Гарри называет "делом всей его жизни" при том, что его отец всегда считал "самоубийственной миссией" бороться с прессой.