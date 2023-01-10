Мемуары принца Гарри "Запасной" (Spare) появились на прилавках британских книжных магазинов во вторник. Некоторые из них решили открыться в полночь, чтобы удовлетворить спрос.

Вот уже несколько дней, как европейская пресса публикует выдержки из откровений младшего сына Карла III, в которых тот критикует британскую королевскую семью за расизм в отношении его супруги Меган Маркл и британскую прессу за то, что та годами сталкивала его лбами с наследником престола принцем Уильямом.

Гарри в своей книге говорит отвратительные вещи... Он был человеком, который всегда заботился о своей частной жизни, он был таким антигазетчиком, ненавидел британскую прессу. Он всегда находился в боевой стойке, ожидая, когда пресса полезет в его личную жизнь. Но то, что он сказал о своём отце, о Уильяме и о себе, это просто шокирует... Хороша или плоха королевская семья, нравится она людям или нет, но у всех есть семья, и его отношение к собственной семье, это полоскание грязного белья на людях шокирует Анджела Левин биограф британской королевской семьи

Книга "Запасной" написана в США, куда принц Гарри с супругой переехали в 2020 году. Изменение медиаландшафта в Великобритании Гарри называет "делом всей его жизни" при том, что его отец всегда считал "самоубийственной миссией" бороться с прессой.