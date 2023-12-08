Искусственный интеллект на Фестивале света в Лионе

В последние годы лионский Фестиваль света привлекает от двух до трёх миллионов посетителей. В этом году световые инсталляции можно посмотреть не только в центре города.

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Темами лионского Фестиваля света в этом году стали защита окружающей среды, искусственный интеллект и отношения между людьми.

На фасадах известных зданий, площадях и в городских парках жители и гости города могут посмотреть на художественные инсталляции местных и зарубежных художников по свету, дизайнеров, скульпторов и видеографов.

Бенуа Дюпюи, житель Лиона: "Это была хорошая идея - использовать искусственный интеллект и сделать что-то красивое, чтобы показать, что это круто, что он может делать, и музыка была отличной, потому что это Роне (французский певец) тоже".

Андерсон Кларк, житель Лиона: "В прошлом году они уже использовали искусственный интеллект для создания картин для Музея изобразительного искусства, расположенного позади нас, и в этом году они возобновили работу, но уже с наследием братьев Люмьер, и это прекрасно".

Световая инсталляция на площади Терро в Лионе OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

В прохладную декабрьскую погоду посетителям лионского Фестиваля света помогают согреваться горячее вино и жареные каштаны, которые во время праздника продают с лотков уличные торговцы.

Марго Барт, жительница Лиона: "Это всегда очень приятный момент для семьи и друзей. Здесь всегда много нового и очень мило".

Серж Лавеч, турист из Барселоны: "Я впервые на этом фестивале, и нам понравилось, с художественной точки зрения он очень красивый, и послание тоже интересное".

В этом году световые инсталляции лионского фестиваля можно увидеть не только в центре города.

Жюльен Павийяр, художественный руководитель фестиваля света: "Для нас очень важно, чтобы люди могли приехать в центр города, посмотреть на наш Фестиваль света, но также важно, чтобы мы шли к людям, чтобы мы двигались к жителям".

Филипп Дюбост, художник: "Это шоу, которое мы создали вместе с жителями, и это шоу, которое имеет большую историю, это путешествие людей через различные картины, которые мы обдумывали вместе с жителями".

Одну из работ создал известный французский актёр и певец, который хочет приблизить людей к их внутреннему ребенку при помощи скульптурной группы из розовых человечков.

Розовые человечки в лионском парке Тет д'Ор OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

Филипп Катрин, французский актёр и певец: "Это скульптуры, существа не могут общаться, и тот факт, что есть люди, которые их видят, то есть что может быть много людей, которые будут наблюдать за этими персонажами, игра света и музыки, предполагает, что они смогут, наконец, говорить".

Лорин Чадвик, корреспондент Euronews: "В этом году потрясающие работы включали в себя лазеры, проецируемые на деревья, заколдованный фонтан и 3500 зеркал. Художники играли с темами связи, природы и мечты, а зрители отвечали аплодисментами после просмотра".