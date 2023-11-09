Серьезно ли Франция намерена провести зимние Олимпийские игры на средиземноморском побережье? Согласно плану, Ницца будет претендовать на проведение игр в 2030 году.

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В преддверии летних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году, Франция официально подала заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

Заснеженный регион Верхняя Савойя был выдвинут в качестве достаточно очевидного потенциального места проведения зимних Олимпийских игр, но добавление к нему типично солнечной Ниццы кажется смелым выбором.

У Франции есть два серьезных конкурента в борьбе за право проведения Олимпиады 2030 года — Швейцария и Швеция, известные своими более подходящими зимними климатическими условиями.

Однако Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) не смутился из-за того, что солнце на Лазурном берегу светит круглый год.

"Это, безусловно, два серьезных соперника. Швеция не прошла в 2026 году, но у нее есть реальные активы, что же касается Швейцарии, она также является очень серьезным кандидатом. Разрыв может быть очень маленьким", — говорит собеседник, близкий к Олимпийскому комитету.

Команда Франции по бобслею, Китай, 20 февраля 2022 Dmitri Lovetsky/AP

Как будет проходить зимняя Олимпиада в Ницце?

Предполагается, что в случае успеха заявки Франции в Ницце будут проводиться соревнования по фигурному катанию, хоккею, конькобежному спорту и керлингу.

Горнолыжные соревнования будут проходить во Французских Альпах. Ранее зимние Олимпийские игры уже проводились в Гренобле, Альбервиле и Шамони.

По словам президента CNOSF Давида Лаппартьена, 95% объектов, на которых будут проводиться Игры, уже построены, а бюджет в размере 1,5 млрд евро — утвержден.

Часть этой суммы пойдет на строительство катка в Ницце, как утверждает источник, знакомый с заявкой Франции.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше пересекает финишную черту на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году Frank Augstein/AP

Первоначальное решение о том, кому через семь лет выпадет честь проводить зимние Олимпийские игры, будет принято через три недели. На мероприятии, которое пройдет в Париже 28 ноября, Исполнительный совет МОК определит, какие кандидаты перейдут на следующий этап конкурса.

Окончательный выбор хозяина будет сделан на сессии МОК в 2024 году. Скорее всего, он будет проведен во Франции, если эта страна все еще будет участвовать в конкурсе, или за ее пределами, если нет.

В CNOSF уверены, что они способны провести это мероприятие — независимо от мнения недоброжелателей.

"У нас есть реальный шанс. Мы верим, что зимние Олимпийские игры 2030 года могут стать для зимних Олимпийских игр тем же, чем Париж 2024 года стал для летних Олимпийских игр... Устойчивыми и экономичными играми", — сказал Давид Лаппартиент в интервью AFP.