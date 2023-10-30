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Бакинский джазовый фестиваль: краски музыки и бразильские ритмы

Бакинский джазовый фестиваль: краски музыки и бразильские ритмы
Авторское право euronews
By Euronews
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Лауреатов премии "Грэмми" и начинающих артистов собрали в этом году уникальные мероприятия ежегодного Бакинского международного джазового фестиваля

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Ежегодный Бакинский международный джазовый фестиваль проходил в столице Азербайджана с 6 по 15 октября.

В 18-м по счету фестивале приняли участие 19 музыкантов, в том числе лауреаты премии "Грэмми". Программа фестиваля включала в себя не только выступления, но и лекции, церемонию награждения, выставку и дегустацию вин.

Проводимый с 2005 года, фестиваль стал одним из самых популярных мероприятий среди жителей Баку и гостей столицы.

Мероприятия, организованные на пяти различных площадках, привлекли огромное количество посетителей. Одной из самых популярных стала выставка художника Эльдара Гурбанова.

Эльдар Гурбанов, художник
Эльдар Гурбанов, художникEuronews

Это один из немногих художников в Азербайджане, чьи работы выполнены в стиле примитивизма. Выставка "Цвета джаза" вызвала бурные дискуссии и привлекла внимание многих любителей искусства.

"Эта выставка была вдохновлена джазом, - рассказал Эльдар Гурбанов в интервью Cult. - Потому что я его очень люблю и слушаю с детства. Я слушал Уиллиса Коновера после полуночи. Я объединил свои старые и новые работы и сделал эту выставку".

Еще один участник - живущий в Лондоне бразильский композитор, аранжировщик, певец и гитарист Марио Бакуна, чья группа представила альбом Brazilian Landscapes. Альбом посвящен бразильскому народу и был вдохновлен путешествиями Бакуны по стране.

Марио Бакуна, композитор, певец и гитарист
Марио Бакуна, композитор, певец и гитаристEuronews

Музыкант уже выступал в 16 европейских странах, а в этом году азербайджанская публика получила возможность насладиться бразильскими ритмами во всем их гармоническом богатстве.

"Мне очень нравится использовать голос как инструмент, - признался Марио Бакуна. - Ротовая труба - это то, что лучше соединяет меня с фразами, и это нечто очень особенное".

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Баку Азербайджан Музыкальный фестиваль Джаз