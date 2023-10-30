Бакинский джазовый фестиваль: краски музыки и бразильские ритмы

Лауреатов премии "Грэмми" и начинающих артистов собрали в этом году уникальные мероприятия ежегодного Бакинского международного джазового фестиваля

РЕКЛАМА

Ежегодный Бакинский международный джазовый фестиваль проходил в столице Азербайджана с 6 по 15 октября.

В 18-м по счету фестивале приняли участие 19 музыкантов, в том числе лауреаты премии "Грэмми". Программа фестиваля включала в себя не только выступления, но и лекции, церемонию награждения, выставку и дегустацию вин.

Проводимый с 2005 года, фестиваль стал одним из самых популярных мероприятий среди жителей Баку и гостей столицы.

Мероприятия, организованные на пяти различных площадках, привлекли огромное количество посетителей. Одной из самых популярных стала выставка художника Эльдара Гурбанова.

Эльдар Гурбанов, художник Euronews

Это один из немногих художников в Азербайджане, чьи работы выполнены в стиле примитивизма. Выставка "Цвета джаза" вызвала бурные дискуссии и привлекла внимание многих любителей искусства.

"Эта выставка была вдохновлена джазом, - рассказал Эльдар Гурбанов в интервью Cult. - Потому что я его очень люблю и слушаю с детства. Я слушал Уиллиса Коновера после полуночи. Я объединил свои старые и новые работы и сделал эту выставку".

Еще один участник - живущий в Лондоне бразильский композитор, аранжировщик, певец и гитарист Марио Бакуна, чья группа представила альбом Brazilian Landscapes. Альбом посвящен бразильскому народу и был вдохновлен путешествиями Бакуны по стране.

Марио Бакуна, композитор, певец и гитарист Euronews

Музыкант уже выступал в 16 европейских странах, а в этом году азербайджанская публика получила возможность насладиться бразильскими ритмами во всем их гармоническом богатстве.

"Мне очень нравится использовать голос как инструмент, - признался Марио Бакуна. - Ротовая труба - это то, что лучше соединяет меня с фразами, и это нечто очень особенное".