Четыре дня музыки: в Баку прошел фестиваль Узеира Гаджибекова

В Баку завершился Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова. Ежегодный слет классических исполнителей дарит публике уникальные концерты и помогает молодым музыкантам.

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Музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова - одно из важнейших событий в культурном календаре Азербайджана, и недавно завершившийся в Баку XV слет не стал исключением.

Фестиваль, принимающий исполнителей классики со всего мира, посвящен вкладу Гаджибекова в азербайджанскую культуру и направлен на развитие молодых талантов. Неслучайно одной из главных его особенностей являются мастер-классы. Известный квартет "Диотима", основанный в 1996 году, провел вдохновляющий урок для студентов Бакинской музыкальной академии.

Еще одно самобытное направление фестиваля Узеира Гаджибекова - популяризация не столь известного широкой публике музыкального наследия. В этом сезоне, например, в программу включили Габриэля Форе, французского композитора второй половины XIX - начала XX века, считающегося одним из величайших мелодистов.

Осман Эюблу о поиске умиротворения у Бетховена. Euronews

Помимо работы с молодыми, в рамках фестиваля проходят многочисленные концерты и живые выступления, где музыканты порой стремятся по-новому осмыслить творчество великих. "Сегодняшний наш проект называется "Парадокс спокойствия", и ставку при выборе репертуара мы сделали на медленную музыку Бетховена, - рассказывает скрипач и пианист Осман Эюблу.- Почему? Потому что сегодня, в XXI веке, мы знаем главным образом патетическую и драматическую сторону этого композитора. Я же попытался этим концертом показать его более безмятежную сторону".

В фестивальные дни, помимо Баку, концерты проходят и в других городах Азербайджана.