Умер актер, сыгравший Дамблдора в "Гарри Поттере"

By Euronews

Ушел из жизни Майкл Гэмбон. Актер, воплотивший на экране образ директора волшебной школы "Хогвартс" в "Гарри Поттере" умер на 83 году жизни.

РЕКЛАМА

Майкл Гэмбон, британский актер ирландского происхождения, скончался в возрасте 82 лет. В заявлении его семьи говорится, что актер умер в больнице после приступа пневмонии.

Гэмбон известен многим как исполнитель роли директора волшебной школы "Хогвартс" Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере.

Гэмбон, закончив школу, не получил специального театрального образования. Он набирался опыта, принимая участие в театральных постановках.

Актерская карьера Гэмбона продолжалась более полувека. Он сыграл в более 50-ти фильмах. На счету Гэмбона четыре телепремии BAFTA в номинации "лучший актёр" и множество наград различных кинематографических гильдий.

В 1999 году королева Елизавета II посвятила Гэмбона в рыцари за заслуги в области драматического искусства.