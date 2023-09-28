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Премия Европейской киноакадемии: в список номинантов попали "Зона интересов" и "Зелёная граница"

В список номинантов на премию European Film Awards 2023 года вошли 40 фильмов.
В список номинантов на премию European Film Awards 2023 года вошли 40 фильмов. Авторское право European Film Awards
By David Mouriquand
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Кто претендует на приз European Film Awards в этом году? Наша подборка фаворитов.

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Европейская киноакадемия включила в список номинантов на премию European Film Awards 2023 года ещё 21 фильм. В их числе оказались каннские премьеры "Зона интересов", "Cтрасть Додена Буффана"  и _"_Клуб Зеро", а также конкурсные картины "Зелёная граница", "Женщина с...", "Холли" и   - капитан".

Всего шорт-листе фигурируют 40 полнометражных фильмов из более чем 30 стран Европы. Киноакадемия отмечает, что свыше 40% всех отобранных работ сняты женщинами.

Первые 19 фильмов, претендующих на главный приз European Film Awards, были называны в августе. В их число вошли каннские _"Как заниматься сексом",__"_Старый дуб" и "Огнепоклонники".

Euronews Culture определил своих фаворитов. В их числе - "Опавшие листья" (Kuolleet lehdet) - несколько мрачный, но трогательный романтический фильм Аки Каурисмяки; драма Кристиана Петцольда о борьбе со стихией огня**"Красное небо"**(Roter Himmel), попавшая в наш список лучших фильмов 2023 года; "Меч короля"(Bastarden) Николая Арселя с Мадсом Миккельсеном в роли  капитана-колонизатора, отправившегося покорять суровые пустоши; и картина, получившая "Золотую пальмовую ветвь","Анатомияпадения"  (L'anatomie d'une chute) Жюстин Трайе о загадочном убийстве с драматической развязкой в зале суда.

Однако, на наш взгляд, есть два главных претендента на звание лучшего европейского фильма. Это берущая за душу киноработа Джонатана Глейзера о Холокосте "Зона интересов" (см. нашу рецензию в Каннах) и мощная по своему посылу драма Агнешки Холланд "Зелёнаяграница" как упрёк странам ЕС в равнодушии к судьбам мигрантов (наш обзор здесь).

A24
Кадр из фильма "Зона интересов"A24

Последний фильм вызвал много споров и критики, особенно со стороны польского правительства.

Некоторые его представители обвиняли режиссёра в "отрыве от реальности" и "инсинуациях, которые используются для нападок на Польшу, поляков и правительство" и даже сравнивали повествование картины с"нацистской пропагандой".

Объёдинение европейских режиссёров (FERA) присоединилось к нескольким европейским кинематографистам, выступившим в поддержку Агнешки Холланд. В своём открытом письме FERA заявило, что его члены "восхищаются" Холланд за её "силу и мужество перед лицом ужасающих нападок на неё саму и её фильм в Польше"

Негативная реакция политиков не остановила польских зрителей от похода в кинотеатры, хотя показы "Зелёной границы" нередко сопровождались акциями протеста. Польский дистрибьютор Kino Świat заявил в начале недели, что кинолента вышедшая в прокат 22 сентября, собрала 137 тыс. зрителей в премьерный уикенд. Это рекорд для польских фильмов в текущем году.

Venice Film Festival
Кадр из фильма "Зелёная граница"Venice Film Festival

Отобранные на конкурс фильмы отсматривают и оценивают 4 600 членов Европейской киноакадемии. 7 ноября 2023 года будут определены победители в номинациях "Европейский фильм", "Режиссёр", "Актёр", "Актриса" и "Сценарист".

Имена обладателей наград объявят на церемонии вручения премии European Film Awards в Берлине 9 декабря.

К списку номинантов прибавились:

  • "Животное" - София Экзарху (Греция/Австрия/Болгария/Румыния/Кипр)
  • "Уроки Блага" (Blaga's Lessons) - Стефан Командарев (Болгария/Германия)
  • "Клуб Зеро" - Джессика Хауснер (Австрия/Великобритания/Германия/Франция/Дания/Катар)
  • "Не ждите слишком много от конца света" - Раду Жуде (Румыния/Люксембург/Франция/Хорватия)
  • "Экскурсия" - Уна Гунджак (Босния и Герцеговина/Хорватия/Сербия/Франция/Норвегия/Катар)
  • "Объяснение всему" - Габор Рейш (Венгрия/Словакия)
  • "Зелёная граница" - Агнешка Холланд (Польша/Франция/Чехия/Бельгия)
  • "Холли" - Фиен Трош (Бельгия/Люксембург/Нидерланды/Франция)
  • "Домоводство для начинающих" - Горан Столевски (Северная Македония/Хорватия/Сербия/Польша/Косово)
  • "Я - капитан" - Маттео Гарроне (Италия/Бельгия)
  • "Рай в огне" - Мика Густавсон (Швеция/Италия/Финляндия/Дания)
  • "Общество снега" - Хуан Антонио Байона (Испания)
  • "Степное" - Марина Врода (Украина/Германия/Польша/Словакия)
  • "Сладкие сны" - Эна Сендияревич (Нидерланды/Швеция/Франция/Индонезия)
  • "Татами" - Гай Наттив, Зар Амир Эбрагими (Грузия/США)
  • "Рагу Додена Буффана" - Чан Ань Хунг (Франция)
  • "Меч короля" - Николай Арсель (Дания/Германия/Швеция)
  • "Теория всего" - Тимм Крёгер (Германия/Австрия/Швейцария)
  • "Исчезнувший солдат" - Дани Розенберг (Израиль)
  • "Зона интересов" - Джонатан Глейзер (Великобритания/Польша/США)
  • "Женщина с..." - Малгожата Шумовска, Михал Энглерт (Польша/Швеция)

Ранее отобранные на конкурс фильмы:

"20 тысяч разновидностей пчёл" - Эстибалис Урресола Солагурен (Испания)
"Красное небо" - Кристиан Петцольд (Германия)
"Анатомия падения"- Жюстин Трие (Франция)
"За стогами сена" - Асмина Проедру (Греция/Германия)
"Чёрный дрозд" - Элен Навериани (Швейцария/Грузия)
"Закрой глаза" - Виктор Эрис (Испания/Аргентина)
"Опавшие листья"- Аки Каурисмяки (Финляндия/Германия)
"Женщина" - Сэм Фримен, Нг Чун Пинг (Великобритания)
"Подстрекательница" - Карим Аинуз (Великобритания)
"Как заниматься сексом" - Молли Мэннинг Уолкер (Великобритания/Греция)
"Похищенный" - Марко Беллоккьо (Italy/France/Germany)
"Химера" - Аличе Рорвахер (Italy/France/Switzerland)
"Безопасное место" - Юрай Леротич (Croatia/Slovenia)
"Медленный" - Мария Кавтарадзе (Литва/Испания)
"Царство животных" - Томас Кейлли (Франция)
"Дело Голдмана" - Седрик Кан (Франция)
"Самый счастливый человек в мире" - Теона Стругар Митевска (Северная Македония/Босния и Герцеговина/Бельгия/Словения/Хорватия/Дания)
"Старый дуб" - Кен Лоуч (Великобритания/Франция/Бельгия)
"Учительская" - Илькер Чатак (Германия)

36-я церемония вручения наград Европейской кинопремии состоится 9 декабря в Берлине.

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