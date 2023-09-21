Дом Сержа Генсбура открыт для посетителей

By Euronews

Французского певца не стало в 1991 году. В 2018 году его дочь объявила о желании открыть дом отца, в котором он жил последние 22 года жизни, для публики. Но этому постоянно что-то мешало

Если бы не надписи на стенах - этот дом ничем не отличался от других в престижном 7-ом округе Парижа. Но именно здесь по адресу 5 бис улица Вернёй свои последние 22 года жизни провел Серж Генсбур. Легенды французского шансона не стало в 1991 году.

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Сопроводит по самым сокровенным уголкам дома — не более 2 посетителей за раз — голос дочери певца, Шарлотты Генсбур.

Она делится воспоминаниями об уроках игры на фортепиано с отцом и о том как ее купала мама, Джейн Биркин, которая ушла из жизни в июле этого года.

Ожидается, что дом-музей ежегодно будут посещать до 100 тысяч человек. При этом билеты уже раскуплены до конца года.