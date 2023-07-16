В Париже в возрасте 76 лет умерла Джейн Биркин

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Джейн Биркин, чье имя неразрывно связано с именем Сержа Генсбура, скончалась в своем доме в Париже. В последнее время ей приходилось отменять концерты из-за проблем со здоровьем

Франко-британская актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет в своем доме в Париже. В сентябре 2021 года она перенесла инсульт и из-за этого была вынуждена отменить несколько концертов.

Джейн Мэллори Биркин добилась международной известности и славы благодаря своему десятилетнему музыкальному и романтическому партнерству с французским музыкантом и режиссером Сержем Генсбуром. Она также сделала плодотворную карьеру в качестве актрисы в британском и французском кино.

Уроженка Лондона, Биркин начала свою карьеру как актриса, снявшись во второстепенных ролях в фильмах Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" (1966) и "Калейдоскоп" (1966). В 1968 году она познакомилась с Сержем Генсбуром, снимаясь с ним в одной роли в фильме "Слоган", что стало началом многолетних рабочих и личных отношений. Дуэт выпустил дебютный альбом Jane Birkin/Serge Gainsbourg (1969), а также Биркин снялась в скандальном фильме "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет" (1976) под руководством Генсбура. В дальнейшем Биркин снималась в экранизациях Агаты Кристи "Смерть на Ниле" (1978) и "Зло под солнцем" (1982).

Джейн Биркин с Сержем Генсбуром в Каннах, май 1976 года AFP

После расставания с Генсбуром в 1980 году Биркин продолжала работать как актриса и певица, снимаясь в различных независимых фильмах и записывая многочисленные сольные альбомы.

С 1970-х годов она жила в основном во Франции. Помимо актёрских и музыкальных заслуг, Джейн Биркин дала своё имя сумочке Hermès Birkin.