Скончался знаменитый колумбийский художник и скульптор Фернандо Ботеро

By Euronews

Один из самых известных колумбийских деятелей культуры Ботеро умер в возрасте 91 года

Ботеро называл себя «самым колумбийским из колумбийских художников». Он родился в Медельине в 1932 году и рано получил национальную известность. Первой премии на Салоне колумбийских художников он был удостоен в 1958 году.

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Он начал работать со скульптурой после переезда в Париж в 1973 году и добился международного признания к 1990-м, организовывая выставки своих работ по всему миру. Работал в стиле "фигуративизма". В 2012 году Ботеро был удостоен пожизненной премии Международного центра скульптуры за достижения в области современной скульптуры.