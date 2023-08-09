Билет на миллиард с лишним: во Флориде сорван исторический джекпот

Покупка лотерейного билета за 2 доллара принесла жителю Флориды свыше полутора миллиардов. Группа Мega Millions объявила об огромном выигрыше.

Полтора миллиарда в кармане: во Флориде продан лотерейный билет Mega Millions, дающий владельцу право на получение 1,58 млрд долларов. Выигрыш, как написано на сайте Mega Millions, станет крупнейшим в истории этой лотереи. В счастливом билете совпали все шесть номеров тиража 8 августа. Призовой фонд достиг максимума, так как с апреля в Mega Millions не было отмечен значительных выигрышей.

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Билеты Mega Millions продаются в 45 американских штатах по цене 2 доллара за штуку.