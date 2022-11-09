Житель Калифорнии выиграл рекордный джекпот в $2 млрд

Житель Калифорнии выиграл рекордный джекпот в $2 млрдКомментарии
Euronews
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Житель Южной Калифорнии стал миллиардером после того, как выиграл рекордный джекпот в лотерее Powerball.
2 млрд 40 млн, такую сумму, до уплаты налогов должен получить купивший счастливый билет на автозаправке в Альтадене к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Ее владелец также получит максимальный бонус в размере 1 миллиона долларов.
Имя победителя пока неизвестно, но по правилам штата Калифорния, оно должно быть обнародовано.