Житель Калифорнии выиграл рекордный джекпот в $2 млрд

Житель Южной Калифорнии стал миллиардером после того, как выиграл рекордный джекпот в лотерее Powerball.

2 млрд 40 млн, такую сумму, до уплаты налогов должен получить купивший счастливый билет на автозаправке в Альтадене к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Ее владелец также получит максимальный бонус в размере 1 миллиона долларов.

Имя победителя пока неизвестно, но по правилам штата Калифорния, оно должно быть обнародовано.