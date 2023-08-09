Суд Лос-Анджелеса приговорил канадского хип-хоп исполнителя к 10 годам лишения свободы за то, что он выстрелил в певицу Меган Ти Сталлион и серьёзно ранил её.

Суд в США поставил точку в громком трёхлетнем разбирательстве, за которым пристально следили СМИ и вся рэп-индустрия. Судья Высшего суда Лос-Анджелеса Дэвид Херрифорд вынес обвинительный приговор в отношении рэпера Тори Ланеза (Tory Lanez). Он получил 10 лет тюрьмы по делу о покушении на коллегу по музыкальному цеху Меган Ти Сталлион (Megan Thee Stallion).

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Ранее в декабре 31-летний канадский исполнитель был признан виновным по трём пунктам: в нападении с применением огнестрельного оружия, хранении в автомобиле заряженного незарегистрированного огнестрельного оружия и разряжении оружия по грубой неосторожности.

Начиная с инцидента на Голливудских холмах в июле 2020 г. и заканчивая двухдневным оглашением вердикта, мировое, а особенно североамериканское хип-хоп сообщество выражало бурную реакцию на дело Ланеза. Оно подняло такие вопросы, как страх и нежелание темнокожих пострадавших обращаться за помощью в полицию, гендерные стереотипы в хип-хоп индустрии и последствия мизогинии - особого вида женоненавистничества, которому подвергают темнокожих женщин.

Херрифорд сказал, что "было трудно сопоставить" портрет Ланеза, нарисованный его друзьями и родными во время слушаний, - как доброго, милосердного человека и хорошего отца своего шестилетнего сына - с человеком, который стрелял в Меган.

"Иногда хорошие люди совершают плохие поступки, - добавил судья. - Действия имеют свои последствия, и в этом деле нет победителей".

28-летняя Меган Ти Сталлион рассказала на суде, что Ланез, настоящее имя которого Дейстар Петерсон, выстрелил из пистолета ей в ноги и крикнул, чтобы та танцевала. Это произошло, когда девушка вышла из машины, в которой оба ехали с вечеринки.

Певица перенесла операцию по удалению осколков пули. О том, кто стрелял, она узнала лишь несколько месяцев спустя.

"С тех пор как в меня стреляли, в моей жизни не было ни одного спокойного дня", - говорится в заявлении пострадавшей, зачитанном прокурором в суде в понедельник. "Медленно, но верно я выздоравливаю и восстанавливаюсь, но я никогда не буду прежней".

Незадолго до вынесения приговора Ланез обратился к суду с просьбой проявить милосердие и назначить ему либо условный срок, либо минимальный реальный.

"Если бы я мог повернуть события той ночи вспять, изменить их, я бы это сделал, - продолжил обвиняемый, - Жертва была моим другом. Жертва - это человек, к которому я привязан по сей день".

Он добавил: "Я беру на себя полную ответственность за все совершённые в ту ночь проступки".

Судя по виду Ланеза во время оглашения приговора, он был ошарашен, но не произнёс ни слова. Его семья и поклонники, присутствующие в зале суда, также остались молчаливыми.

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Рэперу зачли около 10 месяцев, которые он провёл под стражей, как отбытый срок.

"Мы крайне разочарованы, - сказал адвокат Ланеза Хосе Баэз, выходя из здания суда, - Я видел дела об убийствах, и другие - cо смертями жертв, но обвиняемые получали меньше 10 лет".

Баэз назвал вердикт суда "ещё одним примером того, как людей наказывают за статус знаменитости. А он не пример. Он - человек". Юристы певца планируют обжаловать приговор и добиваться его освобождения под залог.

Меган Ти Сталлион (настоящее имя Меган Пит), неоднократно получала похвалу от прокуроров за мужество, проявленное при даче показаний, и за то, что она выдержала направленную против неё хейтерскую кампанию в Интернете.

"Я надеюсь, что храбрость мисс Пит даёт надежду тем, кто чувствует себя беспомощным", - сказал о певице окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон на пресс-конференции после вынесения приговора.