Создатель картины "Изгоняющий дьявола" умер в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет.

Ушел из жизни Уильям Фридкин. Американский кинорежиссер и сценарист скончался в Лос-Анджелесе на 88 году жизни.

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Фридкин родился в Чикаго в 1935 году. Кинематографом он увлекся в раннем детстве. После школы стал снимать документальные фильмы.

Переехав в Голливуд, Фридкин начал работать над полнометражными художественными фильмами.

В 1971 году он снял детективный триллер "Французский связной". Лента получила пять "Оскаров", в том числе за лучшую режиссуру.

Культовой стала картина Фридкина "Изгоняющий дьявола". Фильм до сих пор считается одним из лучших в жанре хоррор.

В общей сложности режиссер снял свыше 25 полнометражных фильмов. Премьера его последней работы под названием "Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне" состоится в сентябре на Венецианском кинофестивале.