На работу в жару: что носить в офис летом?

Euronews Culture пообщался со стилистами, чтобы узнать, как в жару выглядеть профессионально в офисе. Делимся советами с вами!

В самом жарком июле в истории хочется посидеть в тени у прохладного водоема, надев как можно меньше одежды. Тем не менее многим приходится сидеть в офисе. Как одеваться на работу и не расплавиться от жары? Мы поможем.

Стрит-стайлеры на Парижской неделе моды в июне Getty/Edward Berthelot

Свободный крой

"Выбор наряда для офиса в жаркую погоду может быть непростым делом и зависит, скорее, от того, насколько строго на вашем рабочем месте относятся к тому, что вы носите", — рассказала Euronews основательница бренда элитной обуви Laura See London Лора Си.

Независимо от того, работаете ли вы в традиционной корпоративной среде или предпочитаете неформальную обстановку, свободная одежда — ваш лучший друг в это время года.

Даже если ваш дресс-код особенно строг, облегающие костюмы лучше отложить до осени.

Инфлюенсер Наталия Верза Getty/Edward Berthelot

Байер британского бренда Marks & Spencer Кейли Генри рекомендует придерживаться простой цветовой палитры.

"Игра с пропорциями — простой способ правильно подобрать монохромную одежду: объемная блузка добавит легкости шортам с поясом и босоножкам. Дополните образ вместительной сумкой, в которую можно положить все необходимые повседневные вещи", — объясняет она.

Как видно на подиумах, в том числе на показе Louis Vuitton, этим летом в отношении сумок действует принцип "чем больше, тем лучше". Возьмите с собой воду со льдом, спрей для лица и веер, и вам не придется задумываться о том, есть ли карманы у вашего свободного наряда или нет.

Инфлюенсер Жан-Клод Мпасси Jeremy Moeller/Getty Images

Кейли Генри называет шорты основным элементом офисного гардероба женщины во время жары. Свободная блузка и шорты до колена — отличный вариант, обеспечивающий максимальную прохладу.

Это отличный выбор и для мужчин. Александра из Alexandra Wood Bespoke, которая занимается стилем, дизайном и пошивом одежды исключительно для мужчин на знаменитой лондонской улице Savile Row, согласна с этим: "Во время жары вполне допустимо носить шорты, только убедитесь, что они подогнаны по фигуре и сделаны из хлопка".

Не забывайте про обувь

"Как правило, шлепанцы можно носить только у бассейна", — говорит Кейли Генри.

"Тепло уходит от головы и ног, но это не значит, что шлепанцы или слайдеры являются подходящей обувью для лета, — отмечает эксперт по стилю и основатель компании Modes and More Сьюзи Нельсон. — Существует множество элегантных сандалий, эспадрилий и лоферов, которые можно носить в офисе".

Хотя выбор бесконечен, Лора Си, на наш взгляд, знает ответ на этот вопрос.

"Когда дело доходит до выбора обуви, я всегда рекомендую носить пару, изготовленную из натуральных материалов, таких как кожа, поскольку она позволяет ногам дышать и не потеть так сильно, как если бы вы носили пару из искусственных материалов", — объясняет дизайнер обуви.

Модель Дэвид Ганди Kirstin Sinclair/Getty Images

Для мужчин идеальным вариантом являются лоферы или, возможно, изящные мокасины. Совет от Си? "Никто не хочет видеть волосатые пальцы на ногах, поэтому, чтобы ноги не мерзли, выбирайте элегантные светлые замшевые мокасины или, если это приемлемо, элегантные кроссовки".

А для женщин? "Лучше всего подойдут мюли с открытым носком — их легко надевать и снимать, и они позволяют воздуху обтекать ноги, что помогает сохранить их в прохладе", — говорит Си.

Инфлюенсер Наталия Верза Getty/Edward Berthelot

Удобные сандалии почти так же хороши, как шлепанцы, для тех, кому важен комфорт. Но если в вашем офисе действует строгий дресс-код, лучше всего выбрать мюли с закрытым носком.

Рекомендация от Лоры Си Laura See London

Они легко и быстро надеваются и снимаются, что делает их идеальным выбором для того, чтобы охладить ноги под рабочим столом.

Натуральные ткани — это главное

При выборе ткани, избегайте полиэстера. В жару нет ничего хуже, чем недооценить, насколько жарко на самом деле, и понять, что вы одеты с ног до головы в синтетические ткани.

Александра из Alexandra Wood Bespoke советует клиентам-мужчинам, которые хотят выглядеть сексуально и при этом не замерзнуть, делать следующее: "Носите чистый хлопок и смеси льна. Рубашки из натуральных тканей помогают охладить тело. Любой намек на полиэстер задерживает тепло и усугубляет ситуацию".

Натуральный лен — отличный выбор для лета Sleeper

Для женщин отличной инвестицией станет кремовый льняной костюм. Украинская марка Sleeper выпускает тройку, состоящую из украшенного фестонами пиджака и шорт или брюк, которые взаимозаменяют друг друга.

Сьюзи Нельсон рекомендует другое решение — платья и топы без рукавов, на которых не видны пятна пота. Но с ними нужно быть аккуратной: "И последний совет — будьте осторожны с топами без рукавов, так как вы можете показаться обнаженной с другой стороны экрана!".

Выбирайте яркие или светлые цвета, избегайте темных тонов

Часто возникает соблазн надеть черное или темное льняное платье или костюм, чтобы не думать о том, что надеть в жаркий день, но сейчас самое время выделиться.

"Мы обожаем яркое платье в летний день, особенно если оно прохладное, свободное и легкое в носке, — говорит Кейли Генри. — Вы гарантированно будете снова и снова доставать из своего гардероба воздушное платье макси, так почему бы не разнообразить его смелыми цветами?"

Инфлюенсер Диана Батукина Getty/Edward Berthelot

Но если вы относитесь к тем, кто не может дождаться приглушенных тонов осенней моды, мы можем предложить вам другой цвет лета — лавандовый.

"Летом светлые цвета работают лучше, так как они поглощают меньше тепла" Сьюзи Нельсон стилист и основатель Modes and More

Оттенки лаванды обычно достаточно утонченны, чтобы понравиться даже самым придирчивым.

Если это слишком, придерживайтесь нейтральных цветов — белого, кремового, бежевого. Хотя черный цвет всегда выглядит шикарно, он поглощает тепло, поэтому его не стоит использовать в жару.

Многослойность касается и нижнего белья

Возможно, ваш офис незнаком с концепцией кондиционирования воздуха, но по мере того, как температура продолжает расти, многие вынуждены устанавливать кондиционеры.

Это, конечно, создает еще одну проблему, особенно если в течение дня температура воздуха сильно отличается.

Джейн Биркин повязывала свитер на плечи еще в 1970-е David Thorpe/Getty Images

Сьюзи Нельсон предлагает решение: "Один из советов, как сохранить прохладу и шик, — многослойность. Сотрудники, работающие в городах, обычно ездят в жарких поездах метро и переполненных автобусах, а затем попадают в гораздо более прохладный офис, а возможность добавлять или снимать слои позволяет легко адаптироваться к меняющимся температурам".

Инфлюэнсер Мэнди Борк Christian Vierig/Getty

Прекрасный вариант многослойности — повязать свитер на плечи. Вдохновленные стилем покойной Джейн Биркин 1960-х и 1970-х годов, многие инфлюэнсеры взяли на вооружение этот прием, который придает непринужденность любому наряду.

Кейли Генри предлагает носить в офис комбинезон без рукавов.

Это "идеальный мост между офисной и летней одеждой. Носите его с кардиганом или легким блейзером, чтобы добавить многослойности", говорит она.

Дизайнер Афина Кальдероне Christian Vierig/Getty

Последний совет: будьте особенно осторожны с нижним бельем. Если вы в поту бежите на электричку, возможно, об этом вы думаете в последнюю очередь, но казусы случаются чаще, чем вы думаете.

"Убедитесь, что нижнее белье не просвечивает сквозь ткань — ему лучше всего быть телесного или белого цвета", — советует Сьюзи Нельсон.