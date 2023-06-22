Игры ярости: у вас есть 15 минут, чтобы уничтожить всё, что захотите

Итальянская франшиза комнат ярости "Anger Games" недавно открылась в Риме. Заведение предлагает звуконепроницаемые комнаты, где посетители платят за то, чтобы крушить все вокруг, слушая при этом свою любимую музыку.

"Если ты построишь это, они придут", - гласит популярная фраза из фильма 90-х годов "Поле мечты".

Возможно, именно она была в голове у создателей итальянской франшизы комнаты ярости "Anger Games", которая недавно открылась в Риме.

Компания обустроила звуконепроницаемые комнаты, где посетители могут яростно разбивать окружающие их предметы под свою любимую музыку.

Создатели комнат утверждают, что это занятие позволяет людям выплеснуть свою ярость в безопасной среде.

Посетители надевают средства индивидуальной защиты, включая куртки, шлемы, защитные очки, щитки и обувь.

Все "сеансы ярости" снимаются на видео и транслируются на два монитора, чтобы менеджеры магазина могли следить за безопасностью каждого клиента. Посетители также могут приобрести видеоматериал за дополнительную плату.

"Крушить можно стеклянные бутылки, керамику, мелкие электронные предметы, а также компьютерные мониторы, принтеры, предметы мебели и, скажем так, любые предметы, которые можно разрушить ломом", - рассказывает менеджер Даниэле Боккарди.

Стоимость одного сеанса, включающего 20 предметов для разрушения, составляет 30 евро.

Если посетители хотят разбить больше предметов, они могут заплатить дополнительно или выбрать "пакет делюкс" за 50 евро, который включает 40 предметов.

Сеансы могут проводиться как в одиночку, так и в группе до 8 человек.

Первое заведение Anger Games открылось в Милане в 2018 году. После первоначального успеха они появились и в других городах северной Италии, включая Турин и Геную.

Один из основателей, Алессандро Маркетти, решил инвестировать в бизнес после посещения комнаты ярости в США, где они были популярны в течение нескольких лет.

Однако преимущества так называемой "терапии разгрома" оспариваются. Некоторые врачи высказывают сомнения в том, что комнаты ярости полезны для психического здоровья.