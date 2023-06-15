Кто станет следующим Джеймсом Бондом: версия турецкого фотографа

Euronews

Фотограф Альпер Ешилташ использовал различные инструменты искусственного интеллекта, чтобы создать кандидата на роль следующего Джеймса Бонда, и поделился своим мнением о том, может ли ИИ заменить "настоящую" фотографию

Кто станет следующим Джеймсом Бондом?

Этот вопрос волнует всех поклонников агента 007 с тех пор, как Дэниел Крейг выпил свой последний Vesper и повесил Walther PPK в фильме "Не время умирать" 2021 года.

Относительно того, кто наденет заветный костюм, ходят самые разные слухи, поскольку Крейг считается одним из лучших Бондов. Это означает, что во второй по продолжительности франшизе в кино намечается еще один значительный переход в стиле "Казино Рояль". (За 61 год вышло 25 фильмов о Бонде, но самой продолжительной кинофраншизой в истории остается Годзилла, выходящая на экраны с 1954 года и включающая на сегодняшний день 38 фильмов).

Альпер Ешилташ, юрист и фотограф из Стамбула, провел много интересных экспериментов в области фотографии, основанных на искусственном интеллекте.

Ранее он изобразил в цифровом формате некоторые культовые фигуры в проекте под названием "Если бы ничего не случилось". Он попытался представить, как бы сейчас выглядели знаменитости, ушедшие от нас слишком рано. В следующем своём проекте под названием "Состаренные молодыми" ("Young Age(d)") фотограф решил представить, как могут выглядеть некоторые знаменитости через несколько десятилетий.

Ешилташ использовал комбинацию таких нейросетей, как Midjourney, Dall-E, Artbreeder и Faceapp, среди прочих инструментов, чтобы изобразить кандидатов на роль Джеймса Бонда в действии, чтобы увидеть, кто лучше всего подходит персонажу.

"Моя цель - создать убедительный, правдоподобный фотореалистичный портрет", - сказал Ешилташ в интервью Euronews Culture.

Миссия выполнена. Его портреты Бонда выглядят невероятно фотореалистично и прекрасно обрамляют выбранных им потенциальных кандидатов стильными костюмами и культовыми автомобилями Бонда.

Посмотрите на эти три примера ИИ-фотографии Ешилташа.

Идрис Эльба в роли агента 007

Идрис Эльба в роли 007 Альпер Ешилташ

"Цифровое изображение Эльбы источает харизму и уверенность - черты, которые могли бы придать персонажу Бонда остроту. Его возможный кастинг привнесет новую захватывающую динамику во франшизу о Бонде".

Том Хиддлстон в роли агента 007

Том Хиддлстон в роли 007 Альпер Ешилташ

"Цифровое изображение Хиддлстона намекает на Бонда, обладающего сообразительностью, обаянием и некоторой степенью непредсказуемости".

Аарон Тейлор-Джонсон в роли агента 007

Аарон Тейлор-Джонсон в роли 007 Альпер Ешилташ

"Тейлор-Джонсон показал значительный диапазон своих ролей, продемонстрировав способность балансировать между экшеном, драмой и юмором. Его цифровое изображение Бонда намекает на динамичного, интенсивного и подходящего персонажа".

"Размышляя на эту тему, я объединяю различные аспекты актеров с персонажем, - объясняет Ешилташ. - После того, как я начал работать с ИИ, я подумал о том, чтобы создать проект на эту тему, включив в него некоторых актеров в своем воображении, и когда я увидел, что могу сделать это в программном обеспечении с убедительной фотореалистичностью, я создал работы, представленные в этом списке".

Список фотохудожника демонстрирует явную оценку серии фильмов о Бонде и того, что каждый актер может привнести в эту роль.

"Персонажи, которых вы видите, представляют собой комбинацию моей мечты о конкретном актере и чертах Бонда, которые я видел раньше, - говорит автор работ. - Например, когда я думаю об Идрисе Эльбе, я представляю себе технологическую и инновационную сторону Бонда, в то время как черты Тэрона Эджертона или Генри Кавилла более традиционны".

Тэрон Эджертон в роли агента 007

Тэрон Эджертон в роли 007 Альпер Ешилташ

"Эджертон способен привнести свежую, молодую нотку в образ Бонда. Цифровой образ Эджертона изображает обходительного и ловкого Бонда, с намеком на дерзкий дух".

Генри Кавилл в роли агента 007

Генри Кавилл в роли 007 Альпер Ешилташ

"В своем цифровом изображении Бонд Кавилла - сильный, уверенный и властный. Его опыт работы в "тяжелых боевиках" позволяет предположить, что он сможет с относительной легкостью примерить стильные туфли Бонда".

А кто, по мнению Ешилташа, станет новым 007?

"Я бы хотел, чтобы актер, который будет играть роль Бонда, был тем, кто сможет играть эту роль дольше всех, - сказал он Euronews Culture. - Честно говоря, я думаю, что на роль Джеймса Бонда будет выбран наименее или даже вообще никогда не предсказывавшийся, даже в этом списке, молодой актер".

Справедливое предположение, так как проклятие предсказания гласит, что чем раньше имя актера попадает в круг потенциальных агентов 007, тем меньше у него шансов пройти кастинг. Однако многие прогнозы Ешилташа кажутся вполне реальными.

"У меня есть сильное предчувствие, что Джеймс Нортон или Люсьен Лависконт станут следующим Бондом, - говорит он. - Надеюсь, эти строки приобретут ценность в будущем!"

Я не думаю, что фотографии на основе ИИ смогут заменить настоящую фотографию. Искусственный интеллект не может распознать ощущения, получаемые при съемке настоящего портрета

Если отбросить шпионаж, то как быть с предупреждениями относительно использования ИИ в искусстве, например, в написании песен и фотографии, из-за которых некоторые художники считают искусственный интеллект врагом настоящего искусства, называя его подрывающим художественное творчество?

"Я думаю, что это революционный процесс и первые шаги больших перемен, - говорит Ешилташ, который более позитивно смотрит на использование ИИ в искусстве. - С той точки зрения, где мы можем производить искусство с помощью инструментов, основанных на ИИ, классическое художественное производство выглядит так же, как классический холст/кисть (или бумага/карандаш) выглядит с точки, где находятся цифровые инструменты для рисования. В самом ближайшем будущем воображение художника будет важнее того, как именно нарисованы его работы".

"Я не уверен, что фотореалистичные изображения на основе ИИ заменят фотографии в ближайшем будущем, - добавляет он. - Но я не думаю, что фотографии на основе ИИ смогут заменить настоящую фотографию. Искусственный интеллект не может распознать ощущения, получаемые при съемке настоящего портрета".

Реальные или нет, но вот другие впечатляющие портреты Бонда, сделанные Альпером Ешилташем:

Люсьен Лависконт в роли 007 Альпер Ешилташ

Реге-Жан Пейдж в роли 007 Альпер Ешилташ

Джеймс Нортон в роли 007 Альпер Ешилташ

Том Харди в роли 007 Альпер Ешилташ

Ричард Мэдден в роли 007 Альпер Ешилташ

Генри Голдинг в роли 007 Альпер Ешилташ

Другие работы Альпера Ешилташа можно найти на Instagram, Rarible и Twitter.