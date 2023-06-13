Актер Трит Уильямс разбился на мотоцикле в возрасте 71 года

Звезда сериала "Любовь вдовца" и киноверсии мюзикла "Волосы" Трит Уильямс разбился на мотоцикле в штате Вермонт. Ему был 71 год.

Американский актер Трит Уильямс, в творческой копилке которого главные роли в телесериале "Любовь вдовца" и фильме "Волосы", в понедельник умер, попав в аварию на мотоцикле в штате Вермонт. Ему был 71 год.

"Уильямс не смог избежать столкновения и был сброшен с мотоцикла. Он получил угрожающие жизни травмы и был по воздуху доставлен Медицинский центр Олбани, штат Нью-Йорк, где констатировали его смерть", — говорится в заявлении полиции штата.

В полиции подчеркнули, что на Трите Уильямсе был шлем.

Его агент, Барри Макферсон, также подтвердил смерть актера.

"Я просто опустошен. Он был милейшим парнем. Таким талантливым!" — сказал Макферсон журналу People. "Он был актером из актеров. Режиссеры любили его. Он был сердцем Голливуда с конца 1970-х годов".

Трит Уильямс родился в штате Коннектикут и дебютировал в кино в 1975 году — в роли полицейского в фильме "Смертоносный герой" — и затем снялся более чем в 120 теле- и киноролях, включая фильмы "Орел приземлился", "Принц города" и "Однажды в Америке". Он был номинирован на премию "Золотой глобус" за роль лидера хиппи Джорджа Бергера в киноверсии популярного мюзикла "Волосы" 1979 года.

Он снялся в десятках сериалов, но, пожалуй, наибольшую известность ему принесла главная роль доктора Эндрю Брауна, овдовевшего нейрохирурга с Манхэттена, который с двумя детьми переезжает в горный городок Эвервуд в Колорадо, в сериале "Любовь вдовца".

Уильямс выступал и на сцене, в том числе в спектаклях на Бродвее, среди которых "Бриолин" и "Пираты Пензанса".

Коллеги и друзья отзывались о Трите Уильямсе как о добром, щедром и творческом человеке.

"Мы с Тритом провели несколько месяцев в Риме на съемках фильма "Однажды в Америке", — написал в Твиттере актер Джеймс Вудс. — Во время длительных съемок может быть довольно одиноко, но его хорошее настроение и чувство юмора были просто находкой. Я действительно любил его и очень расстроен тем, что его больше нет".

"Трит Уильямс был страстным, любящим приключения, творческим человеком, — написал в Твиттере актер Уэнделл Пирс. — "За короткое время он быстро подружился со мной, и его дух авантюризма был заразителен. Мы вместе работали только над одним фильмом, но периодически общались на протяжении многих лет. Добрый и щедрый на советы и поддержку. RIP."