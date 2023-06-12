Падел — новый вид спорта, который завоёвывает популярность в Европе

Это симбиоз тенниса, сквоша и пинг-понга. Падел - молодая, но одна из самых быстроразвивающихся дисциплин, которая привлекает всё больше внимания европейцев за счёт своей зрелищности.

Игра в паре, ракетка, мяч, корт - почти всё, как в теннисе. Только ещё больше динамичности, скорости движений, зрелищности.

В последние годы популярность этого относительно молодого вида спорта удивительным образом резко возросла в Европе.

Такие знаменитости, как Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Неймар числятся фанатами падела. Даже Юрген Клопп, главный тренер "Ливерпуля", распорядился установить корт на тренировочной площадке футбольного клуба.

Основатель Школы падела Сэнди Фаркухарсон подробно рассказал нам об истории, сути и эволюции этой дисциплины.

Откуда взялся падель?

Падел зародился в солнечном Акапулько, в Мексике, в конце 1960-х годов. По легенде, один богатый мексиканец по имени Энрике Коркуэра страстно увлекался теннисом, но места для полноценного тениссного корта возле его дома было недостаточно.

Падл-матч на соревновании в Буа-д'Арси, 2017 г. AFP

Тогда он решил построить корт меньшего размера, окружённый стенами: так мяч не вылетал бы за пределы дома, и не приходилось бы его долго искать. Затея удалась.

С подачи гостей Коркуэры падел начал распространяться в Испании, а затем и в других испаноязычных странах, включая Аргентину и Уругвай.

За последнее десятилетие падел пережил бурную экспансию, он стал особенно популярен в Швеции, Франции, Италии и совсем недавно - в Соединённом Королевстве.

Каковы правила игры?

В падел играют, как правило, четыре игрока на корте, который примерно на 25-30% меньше по площади стандартного теннисного корта.

Правила схожи с теннисными, но отличия всё же имеются. Подача в паделе нижняя, мяч можно ударить об пол и только потом направить на сторону соперника.

Можно ударить мячом по стене на своей половине корта. Это даёт возможность перейти на другую сторону сетки.

В чём секрет популярности?

Почему падел стал одним из самых быстроразвивающихся видов спорта в мире? Сэнди Фаркухарсон объясняет это следующими ключевыми факторами.

Во-первых, это простота обучения.

"Вы можете просто пойти с тремя вашими друзьями и поиграть. Получится весёлая игра без каких бы то ни было технических барьеров".

Мужчина, игрющий в падел Canva images

Во-вторых, по словам нашего собеседника, игра получается увлекательной вне зависимости от уровня знаний и подготовки игроков.

Ещё один важный фактор - широкая поддержка знаменитостей, которую получила дисциплина в течение последних десяти лет, например, от Энди Маррея, Дэвида Бекхэма и Златана Ибрагимовича.

Как заключил Сэнди Фаркухарсон: "Если вам не понравится ваш первый матч в падел, вы будете первым человеком из всех, кого я знаю, с подобного рода ощущениями".