Каннский кинофестиваль: триумфальное возвращение Мартина Скорсезе

Мартин Скорсезе вернулся на Каннский кинофестиваль после 37-летнего отсутствия с картиной "Убийцы цветочной луны". В субботу был также показан один из фаворитов конкурсной программы, фильм "Май, Декабрь" с Натали Портман и Джулианой Мур.

Возвращение Мартина Скорсезе на Каннский кинофестиваль после почти 40-летнего отсутствия получилось триумфальным. Показ в субботу последней картины 80-летнего режиссера "Убийцы цветочной луны" завершился девятиминутной овацией стоя. "Убийцы цветочной луны" - первый опыт Скорсезе в жанре вестерн, главные роли в фильме исполнили Леонардо ди Каприо и Роберт де Ниро. Фильм показан в Каннах вне конкурсной программы.

В субботу были показаны и два фильма, претендующих на "Золотую пальмовую ветвь". Мелодрама "Банель и Адама" повествует о жизни двух влюбленных в отдаленной сенегальской деревне. Все роли в картине исполнили непрофессиональные актеры.

Один из главных претендентов на награду - фильм Тодда Хайнса "Май, Декабрь", в котором снялись Натали Портман и Джулиана Мур. В фильме рассказывается об актрисе, изучающей семейную жизнь бывших ученика и учительницы для будущей роли, и исследуется скрытая сторона женской сексуальности.