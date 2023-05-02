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Путь Камиллы: от "разлучницы" до королевы Великобритании

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Queen Camilla in Berlin last month on an official royal visit to Germany ahead of May's coronation
Queen Camilla in Berlin last month on an official royal visit to Germany ahead of May's coronation   -  Авторское право  Copyright 2019 The AP
 Saskia O'Donoghue

Согласно приглашениям на коронацию, супруга короля Карла III Камилла будет называться королевой после церемонии, без приставки "консорт". Рассказываем о ее пути к британскому трону.

В начале апреля, когда были разосланы приглашения на коронацию британского короля Карла III, на один из самых популярных вопросов был получен ответ: после церемонии супруга монарха Камилла будет официально называться "королевой", а не "королевой-консортом".

Это было ожидаемо, но предполагалось, что "переход" произойдет позже. Некоторые эксперты утверждали, что титул "королева-консорт" поможет отличать Камиллу от покойной королевы Елизаветы, которая скончалась в сентябре прошлого года. Эти приглашения положили конец спекуляциям всего лишь через год после того, как Елизавета II сказала, что Камилла будет называться "королевой-консортом", а не "принцессой-консортом".

Buckingham Palace/AP
Приглашение на коронациюBuckingham Palace/AP

Приглашение на коронацию, которая состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, там же, где проходили похороны покойной королевы, изобилует изображениями флоры и фауны, представляя экологическую кампанию нового короля. Букингемский дворец утверждает, что дизайн является символом возрождения и весны.

В апреле был также опубликован новый официальный коронационный портрет пары. На нем в одежде как Карла, так и Камиллы преобладает синий цвет, который считается цветом королевской семьи и обозначает власть, стабильность и уверенность. Синий был любимым цветом королевы Елизаветы.

Король Карл ранее был женат на принцессе Диане, которая погибла в 1997 году в возрасте 36 лет. Его отношения с Камиллой с самого начала складывались непросто, но в этом году пара отмечает 18 лет брака.

По мере приближения церемонии коронации, Euronews Culture подробно рассказывает о пути Камиллы к трону. Вот всё, что вы хотели знать о будущей королеве Великобритании.

Она принадлежит к высшему классу, но это не помешало ей работать

Камилла Шанд родилась в Лондоне 17 июля 1947 года - она рак по знаку зодиака, как и принцесса Диана - и выросла между английской столицей и графством Восточный Суссекс.

Ее родителями были офицер британской армии, позже ставший бизнесменом, майор Брюс Шанд и Розалинд Кьюбитт, дочь Роланда Кьюбитта, 3-го барона Эшкомба.

У Камиллы есть младшая сестра Аннабель Эллиот. Ее младший брат Марк Шанд, писатель-путешественник, умер в 2014 году.

Семья принадлежит к высшим слоям британского общества и имеет тесные связи с королевским двором на протяжении веков. Алиса Кеппел, одна из прабабушек Камиллы по материнской линии, была любовницей короля Эдуарда VII.

Камилла до первого брака имела несколько мест работы, в частности она была ассистентом в фирме по дизайну интерьеров Colefax&Fowler. Дизайнер Имоджен Тейлор, ее бывшая коллега, как-то рассказала газете Sunday Times: "Она трудилась в компании не так долго. Ее работа не вызывала нареканий, но в итоге она была уволена".

Камилла уже была замужем, король Карл - крестный ее сына

Камилла встретила своего первого мужа Эндрю Паркера Боулза, в то время офицера британской армии, в конце 1960-х годов, об их помолвке было объявлено в 1973 году. Они поженились 4 июля того же года. Это событие было признано светской свадьбой года: на ней присутствовало 800 гостей из высших слоев общества; среди них - королевские особы, включая сестру Карла Анну и мать и сестру королевы Елизаветы Маргарет.

AP Photo
Камилла стоит между своим бывшим мужем Эндрю Паркером Боулзом и королем на свадьбе дочери в 2006 годуAP Photo

У Камиллы и ее мужа Эндрю двое детей. Сын Том родился в 1974 году, дочь Лора в 1978 году. Король Карл - крестный отец Тома.

Карл и Камилла, как сообщается, впервые увиделись в 1970 году на матче по поло и затем даже недолго встречались, но им пришлось расстаться, так как в 1971 году принц поступил на службу в Королевский военно-морской флот. Существует множество свидетельств того, что Карл и Камилла всегда любили друг друга и продолжали встречаться даже будучи в браке.

В те годы им не разрешили пожениться, даже если бы Камилла развелась с Эндрю, - это противоречило королевским правилам. Дядя королевы Елизаветы Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году после того, как сделал предложение американке Уоллис Симпсон, предпочтя любовь трону.

Принц Чарльз женился на Диане Спенсер в 1981 году, когда ей только исполнилось 20 лет, а ему было 32. Камилла присутствовала на свадьбе. 

После неоднозначного дебюта на публике популярность Камиллы росла

В 1995 году Камилла развелась с мужем. 

После развода и гибели Дианы Карл и Камилла иногда посещали мероприятия вместе, но официально ни о чем не объявляли. С 1999 года они стали появляться на публике регулярно. Их отношения признали "по-королевски официальными", когда Камилла приехала на день рождения бывшего короля Греции Константина II в 2000 году, а королева Елизавета одобрила их связь. В 2002-м королева пригласила Камиллу на празднование золотого юбилея своего восшествия на престол. 

В 2005 году Карл и Камилла поженились в Виндзоре.

Принц Уильям и сын Камиллы Том выступили в качестве свидетелей на гражданской церемонии, поскольку ни один из родителей пары не присутствовал.

AP Photo
Чарльз и Камилла после церемонии гражданского бракосочетания в 2005 годуAP Photo

Хотя эти отношения были довольно противоречивыми, в частности, против них выступали сторонники принцессы Дианы, считается, что Камилле удалось реабилитироваться. Опросы в Великобритании показывают, что в обществе не против этого брака.

Камилла любит собак, садоводство и утверждает, что она как все

В одном из интервью Камилла объяснила: "У меня много друзей, которые, если я хотя бы немного покажусь им высокомерной, сразу скажут: "Возьми себя в руки! Не будь такой величественной!". Рассказывают также, что она также довольно неаккуратна: бывшая соседка по квартире рассказала Vanity Fair, что в спальне Камиллы царил хаос.

Королевские особы известны своей любовью к собакам. Любимым питомцем королевы Елизаветы был корги, Камилле нравятся джек-рассел-терьеры. В настоящее время с ней живут Бет и Блюбелл.

Камилла также оказывает поддержку благотворительной организации Medical Detection Dogs. В 2019 году она открыла новый центр для умных щенков. После смерти Пола О'Грейди, она отдала дань уважения британскому комику, отметив, что они дружили благодаря любви к животным.

AP Photo
Камилла и ее джек-рассел-терьер Бет на открытии мемориальной доски в Battersea Dogs Home в Лондоне, 2020 годAP Photo

Камилла, как и большинство королевских особ, является большой поклонницей активного отдыха, в частности верховой езды. Она называет садоводство одним из своих главных увлечений и часто посещает выставку цветов в Челси. Однажды Камилла сказала журналистам: "Я бы занималась своим садом каждый день часами, если бы мне разрешили. Я люблю пачкать руки".

AP Photo
Камилла осматривает растения на выставке цветов в Челси в 2015 году вместе с Чарльзом и покойной королевой ЕлизаветойAP Photo

Новая королева также любит ювелирные украшения: ее обручальное кольцо украшено бриллиантом изумрудной огранки весом пять карат. Оно когда-то принадлежало бабушке Карла. Это не единственное исторически значимое украшение, подаренное Камилле. Ее любимой диадемой является тиара Гревилл ("Пчелиные соты"), которая перешла по наследству от королевы-матери.

AP Photo
Камилла демонстрирует свое обручальное кольцо перед свадьбой с Чарльзом, 2005 годAP Photo

Во время коронации Камилла решила нарушить традицию последних королев-консортов, отказавшись от изготовления новой короны специально для этого события. Букингемский дворец объясняет это соображениями экологичности. Она наденет корону покойной королевы Марии, которая была снята с экспозиции в лондонском Тауэре, где хранятся драгоценности королевской семьи, для того, чтобы в нее были вставлены бриллианты из личной коллекции королевы Елизаветы. Сообщается, что корона будет отражать "индивидуальный стиль" Камиллы. Однако нам придется подождать до 6 мая, чтобы увидеть, как именно это будет выглядеть...

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