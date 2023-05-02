Путь Камиллы: от "разлучницы" до королевы Великобритании

Согласно приглашениям на коронацию, супруга короля Карла III Камилла будет называться королевой после церемонии, без приставки "консорт". Рассказываем о ее пути к британскому трону.

В начале апреля, когда были разосланы приглашения на коронацию британского короля Карла III, на один из самых популярных вопросов был получен ответ: после церемонии супруга монарха Камилла будет официально называться "королевой", а не "королевой-консортом".

Это было ожидаемо, но предполагалось, что "переход" произойдет позже. Некоторые эксперты утверждали, что титул "королева-консорт" поможет отличать Камиллу от покойной королевы Елизаветы, которая скончалась в сентябре прошлого года. Эти приглашения положили конец спекуляциям всего лишь через год после того, как Елизавета II сказала, что Камилла будет называться "королевой-консортом", а не "принцессой-консортом".

Приглашение на коронацию Buckingham Palace/AP

Приглашение на коронацию, которая состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, там же, где проходили похороны покойной королевы, изобилует изображениями флоры и фауны, представляя экологическую кампанию нового короля. Букингемский дворец утверждает, что дизайн является символом возрождения и весны.

В апреле был также опубликован новый официальный коронационный портрет пары. На нем в одежде как Карла, так и Камиллы преобладает синий цвет, который считается цветом королевской семьи и обозначает власть, стабильность и уверенность. Синий был любимым цветом королевы Елизаветы.

Король Карл ранее был женат на принцессе Диане, которая погибла в 1997 году в возрасте 36 лет. Его отношения с Камиллой с самого начала складывались непросто, но в этом году пара отмечает 18 лет брака.

По мере приближения церемонии коронации, Euronews Culture подробно рассказывает о пути Камиллы к трону. Вот всё, что вы хотели знать о будущей королеве Великобритании.

Она принадлежит к высшему классу, но это не помешало ей работать

Камилла Шанд родилась в Лондоне 17 июля 1947 года - она рак по знаку зодиака, как и принцесса Диана - и выросла между английской столицей и графством Восточный Суссекс.

Ее родителями были офицер британской армии, позже ставший бизнесменом, майор Брюс Шанд и Розалинд Кьюбитт, дочь Роланда Кьюбитта, 3-го барона Эшкомба.

У Камиллы есть младшая сестра Аннабель Эллиот. Ее младший брат Марк Шанд, писатель-путешественник, умер в 2014 году.

Семья принадлежит к высшим слоям британского общества и имеет тесные связи с королевским двором на протяжении веков. Алиса Кеппел, одна из прабабушек Камиллы по материнской линии, была любовницей короля Эдуарда VII.

Камилла до первого брака имела несколько мест работы, в частности она была ассистентом в фирме по дизайну интерьеров Colefax&Fowler. Дизайнер Имоджен Тейлор, ее бывшая коллега, как-то рассказала газете Sunday Times: "Она трудилась в компании не так долго. Ее работа не вызывала нареканий, но в итоге она была уволена".

Камилла уже была замужем, король Карл - крестный ее сына

Камилла встретила своего первого мужа Эндрю Паркера Боулза, в то время офицера британской армии, в конце 1960-х годов, об их помолвке было объявлено в 1973 году. Они поженились 4 июля того же года. Это событие было признано светской свадьбой года: на ней присутствовало 800 гостей из высших слоев общества; среди них - королевские особы, включая сестру Карла Анну и мать и сестру королевы Елизаветы Маргарет.

Камилла стоит между своим бывшим мужем Эндрю Паркером Боулзом и королем на свадьбе дочери в 2006 году AP Photo

У Камиллы и ее мужа Эндрю двое детей. Сын Том родился в 1974 году, дочь Лора в 1978 году. Король Карл - крестный отец Тома.

Карл и Камилла, как сообщается, впервые увиделись в 1970 году на матче по поло и затем даже недолго встречались, но им пришлось расстаться, так как в 1971 году принц поступил на службу в Королевский военно-морской флот. Существует множество свидетельств того, что Карл и Камилла всегда любили друг друга и продолжали встречаться даже будучи в браке.

В те годы им не разрешили пожениться, даже если бы Камилла развелась с Эндрю, - это противоречило королевским правилам. Дядя королевы Елизаветы Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году после того, как сделал предложение американке Уоллис Симпсон, предпочтя любовь трону.

Принц Чарльз женился на Диане Спенсер в 1981 году, когда ей только исполнилось 20 лет, а ему было 32. Камилла присутствовала на свадьбе.

После неоднозначного дебюта на публике популярность Камиллы росла

В 1995 году Камилла развелась с мужем.

После развода и гибели Дианы Карл и Камилла иногда посещали мероприятия вместе, но официально ни о чем не объявляли. С 1999 года они стали появляться на публике регулярно. Их отношения признали "по-королевски официальными", когда Камилла приехала на день рождения бывшего короля Греции Константина II в 2000 году, а королева Елизавета одобрила их связь. В 2002-м королева пригласила Камиллу на празднование золотого юбилея своего восшествия на престол.

В 2005 году Карл и Камилла поженились в Виндзоре.

Принц Уильям и сын Камиллы Том выступили в качестве свидетелей на гражданской церемонии, поскольку ни один из родителей пары не присутствовал.

Чарльз и Камилла после церемонии гражданского бракосочетания в 2005 году AP Photo

Хотя эти отношения были довольно противоречивыми, в частности, против них выступали сторонники принцессы Дианы, считается, что Камилле удалось реабилитироваться. Опросы в Великобритании показывают, что в обществе не против этого брака.

Камилла любит собак, садоводство и утверждает, что она как все

В одном из интервью Камилла объяснила: "У меня много друзей, которые, если я хотя бы немного покажусь им высокомерной, сразу скажут: "Возьми себя в руки! Не будь такой величественной!". Рассказывают также, что она также довольно неаккуратна: бывшая соседка по квартире рассказала Vanity Fair, что в спальне Камиллы царил хаос.

Королевские особы известны своей любовью к собакам. Любимым питомцем королевы Елизаветы был корги, Камилле нравятся джек-рассел-терьеры. В настоящее время с ней живут Бет и Блюбелл.

Камилла также оказывает поддержку благотворительной организации Medical Detection Dogs. В 2019 году она открыла новый центр для умных щенков. После смерти Пола О'Грейди, она отдала дань уважения британскому комику, отметив, что они дружили благодаря любви к животным.

Камилла и ее джек-рассел-терьер Бет на открытии мемориальной доски в Battersea Dogs Home в Лондоне, 2020 год AP Photo

Камилла, как и большинство королевских особ, является большой поклонницей активного отдыха, в частности верховой езды. Она называет садоводство одним из своих главных увлечений и часто посещает выставку цветов в Челси. Однажды Камилла сказала журналистам: "Я бы занималась своим садом каждый день часами, если бы мне разрешили. Я люблю пачкать руки".

Камилла осматривает растения на выставке цветов в Челси в 2015 году вместе с Чарльзом и покойной королевой Елизаветой AP Photo

Новая королева также любит ювелирные украшения: ее обручальное кольцо украшено бриллиантом изумрудной огранки весом пять карат. Оно когда-то принадлежало бабушке Карла. Это не единственное исторически значимое украшение, подаренное Камилле. Ее любимой диадемой является тиара Гревилл ("Пчелиные соты"), которая перешла по наследству от королевы-матери.

Камилла демонстрирует свое обручальное кольцо перед свадьбой с Чарльзом, 2005 год AP Photo

Во время коронации Камилла решила нарушить традицию последних королев-консортов, отказавшись от изготовления новой короны специально для этого события. Букингемский дворец объясняет это соображениями экологичности. Она наденет корону покойной королевы Марии, которая была снята с экспозиции в лондонском Тауэре, где хранятся драгоценности королевской семьи, для того, чтобы в нее были вставлены бриллианты из личной коллекции королевы Елизаветы. Сообщается, что корона будет отражать "индивидуальный стиль" Камиллы. Однако нам придется подождать до 6 мая, чтобы увидеть, как именно это будет выглядеть...