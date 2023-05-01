"Красный Диор" Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет

Euronews

Начав карьеру с коллекция спецодежды для работниц области и села, модельер всегда оставался верен своей главной цели — прославлять "русский стиль" не только на родине, но за рубежом.

"Он диктует моду в Москве", так написал о Вячеславе Зайцеве французский Paris Match в 1963 году, фактически открыв ему путь на Запад.

Известный советский и российский модельер скончался в возрасте 85 лет. Его называли "красным Диором" из-за его стремления продвигать советскую моду и русский стиль на Западе. Его юбки из павловопосадских платков и разноцветные телогрейки покорили Европу.

Именно он первым среди своих коллег на родине получил право показа своих моделей на неделях высокой моды в Париже. При этом выехать за рубеж ему разрешили лишь в 1986 году.

Всем своим творчеством модельер доказывал, что советские, а затем и российские женщины могут одеваться красиво. В одном из последних интервью на вопрос: "Будет ли Россия жить модно?", Зайцев ответил: "Захочет — будет".