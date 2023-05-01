Британское общество неоднозначно относится к предстоящей коронации Карла III

Через 70 лет после коронации Елизаветы II в июне 1953 года британское общество снова готовится к восшествию на престол нового короля. Но на все сегодня чувствуют патриотическую связь с монархом.

Настроения в британском обществе, которое готовится к церемонии коронации Карла III, неоднозначны. Сегодняшняя Великобритания - это пёстрое множество колоритных сообществ. Так в Брикстоне большой процент афро-карибского населения, а уличный парад в день коронации возглавит местный камерный оркестр. Один из его музыкантов признает, что предстоит преодолеть определенную амбивалентность.

"Здесь будут представлены разные общины, - говорит Деронн Уайт из Брикстонского камерного оркестра. - И думаю, что благодаря широкому спектру стилей, которые мы используем, мы сможем объединить людей, некоторые из которых испытывают отчуждение от фактического события и, возможно, того, что за ним стоит."

Столичный квартал Саутхолл известен как "маленькая Индия". Праздничные дни здесь собираются отмечать под ароматы колоритной кухни. А один из местных рестораторов с восторгом отзывается о коронации одного из своих бывших посетителей.

"В этом и заключается величие вашего короля, который внимательно слушает вас, который хочет знать, кто вы и откуда. Счастлив ли ты? Всё ли хорошо с работой? Я думаю, он - народный король".

Мероприятия в честь коронации планируются по всей стране. Но растущий уровень бедности и кризис стоимости жизни подрывают весёлую атмосферу праздника. Люди надеются, что хотя бы весенняя погода не подведёт.