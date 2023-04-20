Суд выселил родившуюся в Техасе принцессу из исторического имения в Риме

Принцесса Бонкомпаньи-Людовизи выселена из исторического имения в Риме. Суд принял такое решение после долгих лет разбирательств и скандалов, связанных с этой фамилией. Наследники оспаривают права на виллу XVI в. на фоне длительного и резонансного процесса по приватизации памятника истории.

В сопровождении четырёх собачек родившаяся в Техасе и унаследовавшая титут от мужа принцесса покинула территорию комплекса после появления полиции:

«Я чувствую, что нахожусь в сюрреалистическом фильме, это как "Выхода нет" Сартра. Так что это немыслимо. Я живу здесь уже 20 лет, я так многого добилась за 20 лет. Мы оцифровали 150 000 документов благодаря американскому университету».

Рита Дженриета – вдова принца Николо Бонкомпаньи-Людовизи, который умер пять лет назад. Изгнания американской актрисы и специалиста по недвижимости добивались его родственники. Принц Банте Бонкомпаньи-Людовизи доволен исходом борьбы:

«Если она американка, это ещё не значит, что она может делать всё, что хочет. Это страна. У нас есть своя полиция, у нас есть суды, и вы должны уважать нашу страну и наши законы, если вы живёте здесь. В противном случае вы можете вернуться в свою Канаду, или, откуда она, черт побери, в Техас, или туда, откуда она приехала».

Основанием для выселения стало нарушение судебного запрета на проведение экскурсий по вилле Бонкомпаньи-Людовизи, известной, в том числе, благодаря росписям Караваджо. Рита Дженриета признала, что устраивала такие мероприятия, но объясняла, что это было необходимо для оплаты содержания и ремонта имения.