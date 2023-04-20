Сдержит ли соглашение Fox с Dominion на 800 млн распространение дезинформации?

Euronews

Соглашение компании Fox о выплате компании Dominion Voting Systems 787 миллионов долларов (729 миллионов евро), заключенное во вторник, стало одним из крупнейших финансовых соглашений по делу о диффамации.

Это дело в течение нескольких месяцев держало Fox News в неловком положении и создавало вероятность того, что основателю сети Руперту Мердоку и таким звездам, как Такер Карлсон и Шон Хэннити, придется давать публичные показания.

Ошеломляющее урегулирование также положило конец судебному процессу, который мог бы пролить дополнительный свет на предвыборную ложь бывшего президента Дональда Трампа, раскрыть больше информации о том, как работает праворадикальная сеть, и даже пересмотреть закон о клевете в США.

Никаких извинений

Помимо миллионов, обещанных компании Dominion, расположенной в Колорадо, было неясно, какие еще последствия ожидают Fox.

В своем заявлении Fox полушутя признал "решения суда, признавшего некоторые утверждения о Dominion ложными", но не принес никаких извинений:

Мы надеемся, что наше решение разрешить этот спор с Dominion полюбовно, а не в ожесточенном судебном разбирательстве, позволит стране двигаться дальше от этих проблем Fox

Fox News практически ничего не сказал в эфире об урегулировании. Ведущие Такер Карлсон и Шон Хэннити, которые, как ожидалось, будут давать показания в суде по делу Dominion, об этом промолчали.

Вместо этого телеканал уколол зрительскую аудиторию CNN в ответ на высказывания ведущего CNN Джейка Таппера, который рассмеялся, читая заявление Fox News об урегулировании.

"Мне жаль. Это будет трудно сказать с честным лицом", - сказал Таппер во время своего шоу "The Lead".

Он назвал урегулирование одним из "самых позорных моментов" в истории журналистики.

В заявлении Fox для The Hill говорится:

"Мы не можем без смеха смотреть на ужасные рейтинги CNN и уверены, что акционеры Warner Bros. Discovery чувствуют то же самое".

Судебный процесс не оказал никакого видимого влияния на зрительскую аудиторию Fox News - телеканал остается самой рейтинговой кабельной сетью.

И нет никаких признаков того, что это дело изменило редакционное направление Fox. Недавно канал снова поддержал Трампа после того, как бывший президент был обвинен большим жюри на Манхэттене.

Отсутствие публичной подотчетности

На этом фоне в США растет критика того, что урегулирование позволяет тем, у кого есть деньги, избежать публичной ответственности. Брайан Стелтер, журналист, много пишущий о Fox, констатировал в Твиттере после заключения мирового соглашения: "Можно утверждать, что Dominion выигрывает, а общественность проигрывает".

Сдерживающий фактор для распространения дезинформации?

В сочетании с другими судебными исками, находящимися в процессе рассмотрения, соглашение показывает, что существует реальный финансовый риск для консервативных СМИ, которые распространяют теории заговора.

Против Fox выдвинут иск о клевете со стороны другой компании, занимающейся технологиями голосования, Smartmatic. Ее адвокат, Эрик Коннолли, заявил во вторник, что "судебный процесс Dominion раскрыл часть неправомерных действий и ущерба, нанесенного кампанией дезинформации Fox. Smartmatic раскроет остальное".

Насколько это станет сдерживающим фактором - вопрос спорный. Даже когда дело Dominion уже было запущено этой весной, Такер Карлсон с телеканала Fox транслировал свои альтернативные теории о том, что произошло во время восстания 6 января 2021 года.

Будут ли кому-то грозить последствия за ложные заявления в эфире, также неясно.

После заключения соглашения Крис Стируолт, бывший политический редактор Fox News, который был уволен после того, как первым спрогнозировал победу Джо Байдена на выборах 2020 года, сказал: "Мне интересно увидеть следующее - как будут звучать извинения? Кто будет уволен? Каковы последствия внутри компании?"

Законы о клевете в силе

Если бы дело дошло до суда, оно также стало бы одним из самых суровых испытаний для стандартов, касающихся клеветы, которые защищали медиа-организации на протяжении более полувека.

В своей защите Fox опиралась на доктрину Закона о клевете, которая действует с 1964 года, когда Верховный суд США вынес решение. Эта доктрина затрудняет некоторым истцам доказывание клеветы со стороны новостных изданий. Общественные деятели (включая Dominion в данном случае) должны доказать не только то, что сообщенная информация была неверной, но и то, что новостная организация действовала с "безрассудным пренебрежением" к тому, была ли она правдивой или нет.

Некоторые защитники Первой поправки считают, что у компании, производящей машины для голосования, есть сильные аргументы. Но они опасаются, что длительная судебная тяжба даст Верховному суду шанс изменить законы о клевете, что ослабит защиту всех СМИ.

Почти шестидесятилетний правовой стандарт в последние годы также подвергся нападкам со стороны некоторых консерваторов, включая Трампа и республиканского губернатора Флориды Рона Десантиса, которые выступают за то, чтобы легче было выиграть дело о клевете.

"Наиболее важное значение нынешнего урегулирования заключается в том, что высокий уровень защиты новостных СМИ в деле о клевете пока остается нетронутым", - считает Дорин Вайзенхаус, преподаватель права СМИ в Северо-Западном университете.