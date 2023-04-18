Больше секса: испанцы говорят "si" свободным отношениям

Euronews

Испанцев всё больше привлекает идея свободных отношений. Почти половина жителей страны считает, что иметь несколько сексуальных партнеров одновременно — это нормально.

Согласно опросу, проведенному испанским Центром социологических исследований (Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS), более 47% респондентов заявили, что они согласны или полностью согласны с тем, что человек может иметь более одного сексуального партнера.

Это на 10% больше, чем в предыдущем опросе, проведенном в октябре 2021 года.

Опрос также выявил растущую тенденцию к свободным отношениям: более 41% испанцев заявили, что партнеры могут заниматься сексом с другими людьми вне постоянной пары, не вступая с ними в романтические отношения.

Несмотря на это, в стране, подарившей нам Дона Жуана, по-прежнему сильна вера в силу любви, говорится в исследовании. Почти 70% респондентов согласны с тем, что "настоящая любовь может победить всё", а еще 80% утверждают, что если человек действительно любит своего партнера, он будет верен ему всегда.

Ко всему прочему, подавляющее большинство испанцев не возражают, если их партнер менее привлекателен, менее образован или зарабатывает меньше денег, чем они.

CIS — это государственное агентство, которое изучает общественное мнение. В опросе приняли участие почти 2 500 граждан, и он стал третьим исследованием, проведенным агентством для изучения взглядов испанцев на социальные отношения в постпандемическом мире.

Кроме вопросов о романтических отношениях CIS опросило людей на предмет их общей удовлетворенности семейной жизнью. Чуть более 41% оценили свою удовлетворенность на 10 баллов из 10, в то время как 31% полностью удовлетворены своими дружескими отношениями. Все эти показатели несколько ниже, чем были в предыдущем опросе.