Умер известный джазовый музыкант Ахмад Джамал

Euronews

В возрасте 92 лет скончался известный американский джазовый пианист и композитор Ахмад Джамал. Причиной смерти стал рак простаты.

За семь десятилетий своей музыкальной карьеры он выпустил более 70 сольных и совместных релизов.

Фредерик Рассел Джонс родился в Питтсбурге в 1930 году и начал сочинять музыку еще в десятилетнем возрасте. В 21 год он перешел в ислам из баптистской веры и сменил имя, став Ахмадом Джамалом.

Всю жизнь Джамал исполнял джаз в группе чикагского отеля Pershing Hotel lounge, популярного у чернокожего населения. Коммерческий успех Джамалу принес его лайв-альбом Ahmad Jamal at the Pershing: But Not For Me, который оставался в чартах журнала Billboard более 100 недель.

Роль Ахмада Джамала в истории джазовой звукозаписи была признана Американской академией звукозаписи в 2017 г., когда 86-летний мастер получил премию "Грэмми" в категории "За заслуги в течение всей жизни".