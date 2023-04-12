Почему капибары так популярны в социальных сетях и что с этим делать?

Капибары снова суперпопулярны!

"Капи-кто?" - спросите вы.

"Капибары!" - отвечу я.

Это самые крупные в мире грызуны, которые могут достигать 134 см в длину и весить до 60 кг. Эти южноамериканские травоядные по сути гигантские морские свинки, которые - забавный факт - часто поедают собственные фекалии. Ну и название тоже ведь очень забавное, нет?

Впрочем, оно довольно произаично, если переводить с языка индейцев тупи: буквально ka’apiûara означает "поедатель тонкой травы". "Kaá" - это трава, "píi" - тонкий, "ú" - есть, а "ara" - суффикс, аналогичный русскому "-тель".

Фотографии и видео в интернете набирают миллионы просмотров, особенно в TikTok и Instagram.

Недавно у них даже появился собственный Барби-постер.

Капибарби. Что тут может не понравиться?

А еще недавно песенка российского исполнителя "Сто-Личный Она-Нас" стала вирусной в TikTok. Она так и называется - "Капибара". Слова ее просты "Ca-py-bara capybara capybara capybara capybara capybara capybara" (где они черпают вдохновение?), но она набрала бешеную популярность.

Вы можете послушать ее ниже на свой страх и риск, так как она имеет уровень привязчивости "Baby Shark".

Какое-то капинаваждение.

У интернет-трендов короткий срок годности, особенно на TikTok, который, кажется, хватается за одну тему и переходит практически от нулевого интереса к "О боже, давайте теперь только об этом!"

Но затем интерес снова падает в считанные дни, в лучшем случае - недели. Однако в случае с капибарами, кажется, их "вирусность", похоже, никуда не денется в ближайшее время.

Эти животные уже много лет вызывают всеобщее восхищение в Японии благодаря мультфильму "Капибара-сан", который был выпущен в начале 2000-х годов производителем игрушек Bandai.

Японский мультфильм о капибарах Bandai

В 2010 году капибара по имени Caplin Rous стала сенсацией на YouTube, а спустя восемь лет Кацухито Ватанабэ поделился видеороликами, на которых животные принимают ванны с юдзу, что способствовало дальнейшему росту их популярности.

Вечно невозмутимая капибара породила мемы, которые стали всеобщим увлечением, пропагандируя толерантность и общую ауру приветливости.

Затем появилось вирусное видео "OK I pull up", которое привело всех в восторг (несмотря на вероятную стрессовую ситуацию, которую оно, должно быть, вызвало у бедной водосвинки).

Капибара даже стала символом антикапитализма в Аргентине. В 2021 году водосвинки сожрали всю траву в одном из поселков, который был построен на месте, где изначально обитали эти животные. Но пасаран, товарищ Капибара!

Хотя недавний всплеск популярности водосвинок во многом связан с вышеупомянутой песней и тем, как люди используют ее аудиозапись во все более креативных видео, объяснение постоянно растущей фанбазы этого животного сводится к следующему: они милые и каким-то образом олицетворяют нашу тоску по более спокойному образу жизни в эпоху думскроллинга (неконтролируемого просмотра волнующих новостных статей и сообщений в социальных сетях).

Вместо того, чтобы вязнуть в военных конфликтах, политической нестабильности, рецессиях и уже не надвигающейся, но очень страшной и реальной угрозе изменения климата, люди предпочитают искать любой источник комфорта или потенциального спокойствия в наши хаотичные времена. И они находят его в медитативных и спокойных мордах капибар, на страницах, подобных Capybara.affirmations.

Может быть, глядя на капибар люди становятся более внимательными и добрыми друг к другу. По образу и подобию наших духовных наставников, толстых и очень милых грызунов?

Или мы просто будем принимать больше ванн, а потом перескочим на следующий тренд, когда этот надоест. Кто там в очереди за капибарой? Может быть, пуду? Это самые маленькие в мире олени, и они тоже чертовски милы.