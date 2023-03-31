Гвинет Пэлтроу выиграла суд по делу о столкновении на горных лыжах

Суд присяжных в штате Юта постановил, что Гвинет Пэлтроу не виновна в случившемся в 2016 году инциденте на горнолыжном курорте. Процесс против актрисы начал 76-летний пенсионер Терри Сандерсон: по его словам, знаменитость врезалась в него на склоне, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и четыре сломанных ребра. За это бывший оптометрист попросил компенсацию больше 3 млн долларов.

В ответ Гвинет Пэлтроу подала встречный иск, обвинив Терри Сандерсона в том, что это он наехал на неё сверху. Присяжные согласились с её версией, и актриса отсудила символический доллар.

"Мы довольны таким исходом и признательны судье и присяжным за вдумчивое рассмотрение и ведение дела. Гвинет всегда отстаивала то, во что она верит, и это заявление не было исключением. Она будет продолжать отстаивать то, что правильно", — сказал адвокат Гвинет Пэлтроу Стив Оуэнс.

Суду еще предстоит решить, придется ли Терри Сандерсону компенсировать актрисе сумму, которую она потратила на оплату услуг адвокатов.