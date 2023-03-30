"Да пребудет с тобой сила!": как голос Марка Хэмилла помогает украинцам

Марк Хэмилл, актер, наиболее известный своей культовой ролью Люка Скайуокера во франшизе "Звездные войны", озвучил мобильное приложение, предназначенное для предупреждения украинцев о приближающихся воздушных бомбардировках со стороны России.

В сюрреалистический момент на фоне уже настоящей войны спокойный и обнадеживающий голос Хэмилла с серьезностью рыцаря-джедая призывает людей искать укрытие, когда начинают выть сирены воздушной тревоги.

Приложение под названием "Воздушная тревога" связано с системой противовоздушной обороны Украины и предупреждает пользователей о потенциальной угрозе российских ракет, бомб и взрывающихся беспилотников.

"Не будьте беспечны, - советует голос Хэмилла. - Ваша самоуверенность - ваша слабость".

Когда опасность миновала, Хэмилл объявляет, что "воздушная тревога закончилась", прощаясь культовой фразой: "Да пребудет с тобой сила!"

Украинское приложение для обеспечения безопасности спасает жизни

Люди в укрытии на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги, декабрь 2022 года AP Photo/Felipe Dana

Компания Ajax Systems, украинский производитель систем безопасности, который является одним из разработчиков "Воздушной тревоги", надеется, что звездная сила Хэмилла побудит людей за пределами Украины загрузить это приложение, чтобы они смогли почувствовать, что такое нервное напряжение, которое вызывают у украинцев сигналы тревоги, смерть и разрушения с воздуха.

Александр Березянский, директор по исследованиям и развитию Ajax Systems, рассказал, что "у них около 10 миллионов установок этого приложения", и "половина взрослого населения Украины использует его для оповещения о приближающихся воздушных угрозах".

По словам Березянского, присутствие голоса Люка Скайуокера очень много значило для украинцев: "Это свидетельствовало о поддержке нас объединенным свободным миром".

Хэмилл говорит, что восхищается издалека, из Калифорнии, тем, как Украина "проявила такую стойкость в столь ужасных обстоятельствах".

Приложение "Воздушная тревога" в действии AP Photo/Evgeniy Maloletka

По его словам, ее борьба с российским вторжением, продолжающаяся уже второй год, напоминает ему сагу о "Звездных войнах" - об отважных повстанцах, сражающихся с огромной, кровожадной империей и в конце концов побеждающих ее.

Озвучивание англоязычной версии приложения "Воздушная тревога" и придание ему своего "звездного" стиля - это его способ помочь.

Сказка о борьбе добра со злом перекликается с тем, что происходит в Украине Марк Хэмилл актер

Хэмилл также собирает средства на покупку разведывательных беспилотников для украинских войск на передовой. Он поставил автограф на плакатах на тему "Звездных войн", которые разыгрываются в лотерею.

"Вот я сижу в комфорте своего дома, а в Украине отключают электричество, не хватает еды, и люди действительно страдают, - говорит он. - Это мотивирует меня делать как можно больше, все что в моих силах".