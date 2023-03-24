«Чувственность и меланхолия» Фернандо Ботеро

В испанской Валенсии представлена ретроспектива работ колумбийского художника Фернандо Ботеро. Выставка под названием «Чувственность и меланхолия» оказалась крупнейшей такого рода. Представлены 45 работ — от произведений 1960-з годов до акварелей, которые Ботеро создал всего год назад у себя дома в Монако.

Некоторые произведения взяты из частных коллекций и ранее никогда не выставлялись.

Мариса Оропеса, куратор выставки:

«Мы хотели сделать подборку так, чтобы посетитель мог окунуться в мир Ботеро. Мы всегда хотели заниматься темами, которые больше всего его увлекали, такими как вселенная женщин, пленэр, который, мне кажется, является основополагающим для него, натюрморты с непропорциональными кувшинами, такими, какими он хочет, чтобы они были».

90-летнего Ботеро называют одним из самых значительных латиноамериканских художников в истории. Широкую известность он приобрёл ещё в середине прошлого века. Его стиль получил собственное название, «Ботеризм». Картины и особенно скульптуры колумбийца можно встретить в городах по всему миру.