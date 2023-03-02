От катания на санках без одежды до сырных гонок: самые необычные спортивные мероприятия Европы

Недавно тысячи бесстрашных мужчин собрались, чтобы принять участие в ежегодном королевском футбольном матче на Масленицу.

Если вы никогда раньше не слышали об этом жестоком и безумном средневековом виде спорта, представьте себе следующее: две команды, состоящие примерно из тысячи человек каждая, собираются в небольшом городке в Англии, чтобы сыграть в футбол. Но вот в чем загвоздка - здесь нет правил, нет поля, ворота находятся на расстоянии трех миль друг от друга, а матч проходит в течение двух дней.

Это похоже на нечто среднее между футболом и походом в паб.

В честь этого события мы решили посмотреть на некоторые другие необычные игры и традиционные спортивные мероприятия, которые можно встретить в Европе - от катания на санках без одежды до сырных гонок.

Сырная гонка (Англия)

Макс Макдугалл, 22 года, из Брокворта, победитель мужской гонки, преследует сыр, спускаясь с холма AP Photo

Крис Андерсон, 30 лет, с призом после победы в соревнованиях AP Photo

Название говорит само за себя - в этой гонке большая голова сыра глостер скатывается с крутого холма, а участники следуют за ней. Участники стремятся поймать катящуюся голову, и побеждает тот, кто первым пересечет финишную черту с сыром в руках.

Соревнования проводятся ежегодно в английском городке Брокворт в графстве Глостершир. Это древная английская традиция.

Одни говорят, что это праздник человеческого духа, другие - что это просто кучка сумасшедших, гоняющихся за головой сыра с холма. Как бы там ни было, одно можно сказать наверняка: это мероприятие точно не для слабых и медлительных! У подножия холма дежурят машины скорой помощи, так участники очень часто получают травмы во время соревнований.

Чемпионат по переносу жён (Финляндия)

Швед Виктор Окерблом Йонссон, несущий свою супругу, на чемпионате мира по переноске жен в Сонкаярви, Финляндия Kimmo Rauatmaa/Lehtikuva

Чемпионат мира по переносу жён в Финляндии - это непростое для его участников спортивное мероприятие.

Мужчины несут своих партнерш на спине через сложную полосу препятствий. Жена должна весить не менее 49 килограммов, и если она упадет, команда будет оштрафована.

Считается, что конкурс возник из финской легенды, в которой мужчина, преследуемый бандитами, должен был пронести свою жену через лес.

Соревнование - это не только проверка физической силы и выносливости, но также доверия друг другу и командной работы участвующих пар.

Вместо медалей или денежного приза победители получают количество пива равное весу жены.

Катание на санках без одежды (Германия)

Участники заезда поднимаются на гору Joern Haufe

Германия известна многим - вкусным пивом, потрясающей архитектурой и богатой культурной историей. Но знаете ли вы, что там также есть традиция кататься на санках без одежды?

Каждый год в заснеженном курортном городке Браунлаге собираются тысячи желающих спуститься со снежного склона практически голышом.

В мероприятии, которое проходит в середине февраля и собирает около 25 000 человек, принимают участие как мужчины, так и женщины со всего мира. Главный приз - тысяча евро.

Организаторы очень серьезно относятся к безопасности участников: шлемы обязательны, а заезды проходят только на специально отведенных трассах.

Болотный сноркелинг (Уэльс)

Чемпионат мира по болотному сноркелингу, Уэльс. AP Photo

Если вы когда-нибудь хотели поплавать в торфяном болоте в ластах и маске с трубкой, то чемпионат мира по подводному плаванию на болотах Уэльса, может стать именно тем событием, которое вам нужно!

Так что же такое болотный сноркелинг, спросите вы?

Участники надевают свое лучшее снаряжение для подводного плавания и погружаются в грязное болото, где они проплывают заданную дистанцию так быстро, как только могут. Звучит просто, но пробраться через мутные воды торфяного болота - задача не из легких.

Участники съезжаются со всего мира, чтобы принять участие в этом соревновании, и относятся к нему очень серьезно. Они тратят месяцы на тренировки и подготовку к ответственному дню, оттачивая технику подводного плавания и изучая особенности торфяных болот.

Но самое лучшее в чемпионате мира по подводному плаванию в болоте это, конечно же, костюмы! Участники часто приходят в причудливых нарядах супергероев или животных. Такая "спортивная форма", возможно, не поможет пройти дистанцию, но она, безусловно, повышает развлекательную ценность турнира.

Фиерльеппен - прыжки на шесте через канал (Нидерланды)

Участник соревнований в Харлеме, Нидерланды Red Bull Content Pool

В зрелищном виде спорта фиерльеппен (что буквально переводится как "длинный прыжок") участники пытаются прыгнуть как можно дальше через водоем с помощью специального шеста.

Фиерльеппен появился в Нидерландах, где каналы встречаются так же часто, как тюльпаны и ветряные мельницы. Легенда гласит, что в 1700-х годах это был лишь способ пересечения каналов и канав, но позже превратился в национальный вид спорта, чемпионаты по которому проводятся по всей стране.

Одним из крупнейших и наиболее конкурентных соревнований является Red Bull Fierste Ljepper, который проходил в прошлом году в Харлеме.

Флорентийский футбол, или "кальчо сторико" (Италия)

Финальный матч по флорентийскому футболу 2018 года AFP

Флорентийский футбол - это игра, в которой можно бегать с мячом в руках и полевым игрокам! AFP

Представьте себе пыльное, засыпанное песком поле в самом центре Флоренции. Солнце палит над толпой шумных, страстных зрителей, с нетерпением ожидающих начала игры. И тут появляются игроки, одетые в костюмы 15 века, выглядящие так, словно они только что сошли с картины эпохи Возрождения.

Но пусть вас не обманывает маскарадный наряд - это не обычная игра. На самом деле, Calcio Storico,"исторический футбол", - это сражение двух команд по 27 игроков, которые борются за победу.

Правила флорентийского футбола просты: любыми средствами отправить мяч в ворота соперника. И когда мы говорим "любыми средствами", мы это и имеем в виду: игрокам разрешается бить соперников руками, ногами и головой, валить их на землю.

Но зачем, спросите вы, нужна такая жестокая забава? У игры Calcio Storico долгая и богатая история, восходящая к 16 веку, она считается способом почтить традиции и культуру Флоренции. А для зрителей ежегодного мероприятия - это возможность дать волю чувствам и поболеть за свою любимую команду, наслаждаясь холодным пивом и традиционной тосканской едой.