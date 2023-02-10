DJ Khaled, Давид Гетта и саудовские музыканты на фестивале MDLBEAST

Более 700 000 зрителей, три дня концертов – на афише музыкального фестиваля MDLBEAST более 200 имён. Среди хедлайнеров – Давид Гетта, Tiësto, Post Malone, Бруно Марс и другие мировые звёзды. Одним из самых ярких было выступление DJ Khaled. "Музыка, любовь, позитив объединяют нас всех. Все вокруг любят друг друга", – так он описал Euronews атмосферу фестиваля.

Местным музыкантам тоже нашлось место в лайнапе. KAYAN живёт и работает в Эр-Рияде, вот что она думает о представительстве женщин в музыкальной индустрии региона:

Женщины должны иметь не больше, но и не меньше возможностей, чем мужчины. Искусство – для всех. Музыка – для всех. Мужчины и женщины должны иметь равное влияние. Для нас, саудовских женщин крайне важно выражать красоту искусства и музыки и делиться этими эмоциями со всем миром. Мы очень рады, что это стало возможным. KAYAN Диджей, продюсер

По словам Нады Аль Халаби, директора по стратегии MDLBEAST, организаторы хотят, чтобы программа фестиваля была интересна женщинам, а в составе участников и среди публики было разнообразие. "Возможно, пока я одна из немногих, кто занимает руководящую должность, но я надеюсь, вскоре будет всё больше женщин-директоров", – говорит она.

Концертная площадка и парковая зона с кафе занимают более пяти с половиной квадратных километров. В перерыве между основными концертами можно было также посетить выступления уличных артистов. 3 фестивальных дня надолго запомнятся жителям саудовской столицы, которые уже ждут возвращения MDLBEAST.