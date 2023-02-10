DJ Khaled, Давид Гетта и саудовские музыканты на фестивале MDLBEAST

Более 700 000 зрителей, три дня концертов – на афише музыкального фестиваля MDLBEAST более 200 имён. Среди хедлайнеров – Давид Гетта, Tiësto, Post Malone, Бруно Марс и другие мировые звёзды. Одним из самых ярких было выступление DJ Khaled. "Музыка, любовь, позитив объединяют нас всех. Все вокруг любят друг друга", – так он описал Euronews атмосферу фестиваля.
Местным музыкантам тоже нашлось место в лайнапе. KAYAN живёт и работает в Эр-Рияде, вот что она думает о представительстве женщин в музыкальной индустрии региона:
По словам Нады Аль Халаби, директора по стратегии MDLBEAST, организаторы хотят, чтобы программа фестиваля была интересна женщинам, а в составе участников и среди публики было разнообразие. "Возможно, пока я одна из немногих, кто занимает руководящую должность, но я надеюсь, вскоре будет всё больше женщин-директоров", – говорит она.
Концертная площадка и парковая зона с кафе занимают более пяти с половиной квадратных километров. В перерыве между основными концертами можно было также посетить выступления уличных артистов. 3 фестивальных дня надолго запомнятся жителям саудовской столицы, которые уже ждут возвращения MDLBEAST.