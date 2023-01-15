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Новости культуры

Конфискованы суперкары Эндрю Тэйта, которыми он хвастался Грете Тунберг

Одна из конфискованных машин
Одна из конфискованных машин   -   Авторское право  Alexandru Dobre/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
 Euronews

Румынская полиция конфисковала несколько суперкаров из гаража арестованного блогера и экс-чемпиона по кикбоксингу Эндрю Тэйта. Гражданина США и Великобритании подозревают в причастности к изнасилованиям, торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Обыски по этому делу за последние дни прошли в нескольких домах.

Тэйта вместе с ещё несколькими фигурантами арестовали 29 декабря. Они останутся под стражей по крайней мере до конца месяца; ранее суд отклонил просьбу об освобождении под залог. Предполагается, что официальные обвинения будут предъявлены уже в ближайшие дни; но румынская прокуратура крайне скупо комментирует ход дела.

По широко распространённой версии, Тэйт попался из-за перепалки в "Твиттере" с эко-активисткой Гретой Тунберг: на одном из его фото "засветились" коробки из-под пиццы с надписями на румынском языке, что и позволило отследить местоположение подозреваемого, который находился в международном розыске.