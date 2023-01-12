Легендарный гитарист Джефф Бек умер в возрасте 78 лет

Британский гитарист Джефф Бек, легенда рока ХХ века, скоропостижно скончался на 79-м году жизни. В заявлении, опубликованном в среду, представители музыканта сообщили, что он умер во вторник после "внезапного заражения бактериальным менингитом".

Бек вышел на авансцену рока в середине 1960-х годов, когда он выступал с группой Yardbirds, где заменил гитариста Эрика Клэптона. Позднее вместе с Ронни Вудом и Родом Стюартом он создал Jeff Beck Group.

Бек известен как виртуозный гитарист, стиравший границы между блюзом, джазом и рок-н-роллом. Своей игрой и каверами он оказал заметное влияние на несколько поколений музыкальных талантов. Он был известен импровизациями, любовью к гармоникам и своей любимой гитарой Fender Stratocaster с рычагом тремоло.

"Джефф был очень приятным человеком и выдающимся, культовым, гениальным гитаристом. Никогда не будет второго Джеффа Бека", - написал среди многочисленных откликов в Твиттере Тони Айомми, гитарист группы Black Sabbath.

Фронтмен Rolling Stone Мик Джаггер также отдал дань уважения Беку, которого в конце 60-х приглашали для работы с Rollong Stones: "Со смертью Джеффа Бека мы потеряли замечательного человека и одного из величайших гитаристов в мире. Нам всем будет его очень не хватать".

Весьма лестно отозвался о Беке его согруппник Род Стюарт, напомнив, что он был одним из немногих гитаристов, способных общаться прямо на сцене во время игры вживую на публику: "Джефф Бек был с другой планеты. Он пригласил меня и Ронни Вуда в США в конце 60-х годов в свою команду Jeff Beck Group, и с тех пор мы ни разу не оглядывались назад. Он был одним из немногих гитаристов, которые во время выступлений на сцене действительно слушали мой вокал и реагировали на него", - написал Род Стюарт в Твиттере.

Джефф Бек навсегда останется в пантеоне рок-гитаристов ХХ века, в который вошли такие мэтры сцены как Эрик Клэптон, Джимми Пейдж и Джими Хендрикс. За всю карьеру Бек получил восемь премий "Грэмми" и дважды был отмечен в Зале славы рок-н-ролла: один раз с группой Yardbirds в 1992 году, а второй раз как сольный исполнитель в 2009 году. Он вошёл в топ-5 списка "100 величайших гитаристов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.