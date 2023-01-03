Зрители вернулись в кинотеатры во Франции после ковидных ограничений. По оценкам Национального центра кино и мультипликации, по итогам минувшего года было зарегистрировано 152 миллиона посещений, это примерно на четверть ниже показателей до пандемии, но позволяет киноиндустрии с оптимизмом смотреть в будущее. При этом во Франции наблюдается более активное восстановление, чем в США, Южной Корее и других странах.

Для привлечения публики парижские кинотеатры пытаются разнообразить программу и подарить необычный опыт просмотра.

Программный директор группы компаний CGR Cinemas Давид Бодри говорит: "Эти панели предназначены для бокового зрения, например, когда вы управляете автомобилем, вы не смотрите направо или налево, вы ощущаете то, что происходит вокруг здесь, такой же принцип".

В минувшем году жители Франции отдавали предпочтение небольшим залам вблизи дома, в то время как все меньше зрителей приходят в кинотеатры в больших торговых комплексах.

Арт-дирекор кинотеатра Le Méliès Стефан Гудэ говорит: "Семь лет назад мы открыли наш кинотеатр, чтобы люди приходили сюда посмотреть лучшие фильмы года, все в одном месте. Для нас 2022 год стал сюрпризом, это третий лучший год с начала проекта".

Эксперты киноиндустрии отмечают, что американские фильмы привлекли больше зрителей, чем французские.