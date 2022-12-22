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Crossing Cultures

Выкованные из огня: как мечи сформировали истории культуры Китая и Европы

Выкованные из огня: как мечи сформировали истории культуры Китая и Европы
Авторское право  euronews
 Paul Hackett

Выкованный 2 600 лет назад, лунцюанский меч стал первым в истории Китая мечом из железа. Примерно в то же время Толедо в Испании становится центром по производству мечей: сначала карфагенский полководец Ганнибал, а затем римляне узнали о качестве стали из этого города.

Кузнецы-оружейники из Лунцюаня

Лунцюанский меч — один из самых знаковых видов оружия Китая — внесен в список национального нематериального культурного наследия.

Железный песок, найденный в Лунцюане, придает изготовленным здесь клинкам особую упругость и прочность. Используя уникальные минералы, найденные в местных реках, здешние кузнецы до сих пор продолжают следовать древнему процессу ковки. Это достигается с помощью сложного процесса ковки, в ходе которого железо многократно нагревается для удаления примесей, чтобы в конечном итоге получить сталь.

В древние времена только самые лучшие мастера в Китае становились кузнецами-оружейниками. После обработки молотком специальным ножом боковые стороны лезвия шлифуют и придают им форму. Добиться правильного баланса – настоящий труд. Кузнец использует все свое мастерство, чтобы изменить как толщину, так и угол лезвия. После этого клинок нагревают и закаливают в последний раз, а затем полируют и украшают.

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Известный кузнец и реставратор Ху Сяоцзюнь показывает сложность метеоритного железа.Euronews

Ху Сяоцзюнь — один из самых известных кузнецов-оружейников Лунцюаня. Увлеченный традициями, он возродил многие из древних техник. Его знаменитые "Небесные мечи" выкованы из метеоритного железа.

Показывая большой кусок метеоритного железа, он объясняет: "Это называется узор Видманштаттен. Это кристаллизованное железо и никель после сотен миллионов лет охлаждения. Это сложный процесс".

Металл, прославивший Толедо

Известное еще с римских времен качество стали Толедо сделало его центром производства мечей. Кузнецы города потратили столетия на совершенствование процесса ковки — секрет, благодаря которому мечей из этой части Испании боялись и почитали их во всем мире.

Хулио Рамирес — единственный в городе кузнец, до сих пор изготавливающий мечи вручную. Это одно из последних звеньев традиции, насчитывающей более двух тысячелетий.

"Толедская сталь" - это техника, которая заключается в сварке двух слоев стали снаружи, на режущих кромках, и железного слоя внутри. Таким образом, получается очень прочное и очень гибкое лезвие. В этом разница между сталью Толедо, которая очень устойчива к ударам, и обычной сталью, которая бы не выстояла. Вот в чем разница", - говорит Хулио.

Чтобы добиться одновременно гибкости и прочности, Хулио закаляет лезвие, сначала нагревая его до температуры около 800 градусов Цельсия. Затем он охлаждает его в воде. Это придает стали прочность. Затем он снова помещает ее в печь при гораздо более низкой температуре.

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Хулио Рамирес - единственный в городе кузнец, до сих пор изготавливающий мечи вручную.Euronews

"Мы должны нагреть его снова, примерно до 250 градусов. Это позволит нам снять внутреннее напряжение стали, и таким образом мы получим более гибкое лезвие", - говорит он.

После ковки Хулио и остальные сотрудники Espadas Mariano Zamorano придают клинкам форму, полируют и монтируют их. Основные их клиенты — туристы.

На протяжении всей истории мечи имели глубокое культурное значение, как в Азии, так и в Европе.

Но, несмотря на внешнее сходство, зачастую изготовление и способ использования мечей не всегда были одинаковыми.

"Они выглядят как одно и то же оружие, но это разное оружие", - говорит Сантьяго Энсинас, директор семейного предприятия Espadas Mariano Zamorano, расположенного в Толедо. "Европейский меч предназначен для нанесения ударов, а не для того, чтобы резать".

Больше, чем оружие

В Китае есть старая поговорка о том, что у хорошего танца должен быть хороший реквизит. Поэтому танцоров в Китае часто можно увидеть с чем-то в руках. Это усиливает то послание, которое они хотят передать.

"В Китае меч - это и оружие, и нечто большее, чем оружие", - говорит Ху Ян, главный танцор Китайского национального драматического театра оперы и танца. "Меч не существует сам по себе. Он укоренился в нашей культуре", - говорит он.

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Ху Ян - главный танцовщик Китайского национального драматического театра оперы и танцаEuronews

Мечи популярны, поскольку они усиливают различные эмоции, а также обозначают статус персонажа".

Ху Янь добавляет: "Конфуций превратил меч из оружия как символа власти в неотъемлемую часть образа благородного мужчины из высшего общества. Китайский поэт Ли Бай использовал меч как кисть для написания своих стихов". Художественное творчество должно сочетаться с культурным содержанием, чтобы показать его интеллектуальную сторону".

Возвращение прошлого

В то время как в Китае мечи по-прежнему имеют символическое значение, в Испании они продолжают иметь практическое применение. В великолепии замка Альмодовара Дель Рио реконструкторы со всей страны регулярно возвращают историю к жизни.

Любители средневековых боев из Bohurt Zona Sur уделяют тщательное внимание деталям, чтобы воссоздать прошлое, начиная с боевых действий и заканчивая доспехами и оружием.

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Любители средневековых боев из Bohurt Zona SurEuronews

"Наши доспехи основаны на эпохе средневековья, обычно между 14 и 16 веками. И она полностью аутентична. Неважно, какой у вас опыт и подготовка, очевидно, что это поможет, вы всегда будете приобретать навыки по мере продвижения", - объясняет одна из членов группы, Саманта Чапман.

Подобные бои — явление не новое. Даже в прежние времена дворяне и рыцари тренировались ради развлечения.

"Это невероятный спорт, он доводит тебя до предела, и это делает его удивительным", - говорит боец средневекового боя Рафаэль Мальдонадо. "Такое ощущение, что ты делаешь что-то историческое, с тридцатью килограммами доспехов, все, все в этом эпично".

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Замок Альмодовар дель Рио недалеко от Кордовы в ИспанииEuronews