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Новости культуры

Ушел из жизни фронтмен группы The Specials Терри Холл

Архив
Архив   -   Авторское право  AP Photo/Rebecca Blackwell/Arquivo
 Euronews

Терри Холл, британский музыкант, получивший известность как вокалист группы The Specials, умер на 64-м году жизни. По словам коллег артиста, Холл скончался после непродолжительной болезни.

"Терри был замечательным мужем и отцом и одним из самых добрых, веселых и искренних людей", — отмечается на странице группы в "Твиттере". "Его музыка и выступления воплощали в себе самую суть жизни... радость, боль, юмор, борьбу за справедливость, но в основном - любовь".

Группа The Specials, основанная в 1977 году, достигла пика популярности в начале восьмидесятых, когда две ее композиции - Too Much Too Young и Ghost Town - заняли первые места в британских хит-парадах.

Сам Холл на протяжении своей творческой карьеры также сотрудничал с другими известными британскими музыкантами в том числе с Деймоном Албарном, рок-группой Lightning Seeds и Лили Аллен.