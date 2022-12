Ушел из жизни фронтмен группы The Specials Терри Холл

Терри Холл, британский музыкант, получивший известность как вокалист группы The Specials, умер на 64-м году жизни. По словам коллег артиста, Холл скончался после непродолжительной болезни.

"Терри был замечательным мужем и отцом и одним из самых добрых, веселых и искренних людей", — отмечается на странице группы в "Твиттере". "Его музыка и выступления воплощали в себе самую суть жизни... радость, боль, юмор, борьбу за справедливость, но в основном - любовь".

Группа The Specials, основанная в 1977 году, достигла пика популярности в начале восьмидесятых, когда две ее композиции - Too Much Too Young и Ghost Town - заняли первые места в британских хит-парадах.

Сам Холл на протяжении своей творческой карьеры также сотрудничал с другими известными британскими музыкантами в том числе с Деймоном Албарном, рок-группой Lightning Seeds и Лили Аллен.