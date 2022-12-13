В Нью-Джерси в возрасте 85 лет скончался композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки ко многим фильмам и сериалам Дэвида Линча.

Бадаламенти родился в Бруклине (Нью-Йорк) в семье сицилийского иммигранта в 1937 году. Его талант к игре на фортепьяно проявился уже в подростковом возрасте. Обучаясь игре в Манхеттенской школе музыки, он унаследовал свой музыкальный стиль от Курта Вайля, до войны работавшего с Бертольдом Брехтом. Романтический экспериментальный стиль сохранился у Бадаламенти, когда он стал сотрудничать с культовым американским режиссером Дэвидом Линчем.

Всемирная известность пришла к композитору в 1986 году с выходом на экраны "Синего бархата", где он подыгрывает в одной из сцен Изабелле Росселини. С музыки к этому фильму началось плодотворное сотрудничество с Линчем, который попросил Бадаламенти быть "как Шостакович, быть очень русским, но создать красоту, сделав её мрачной и немного пугающей". Именно русский классик ХХ века вдохновил Линча и Бадаламенти на музыкальное оформление "Синего бархата".

Спустя пару лет композитор уже работал над партитурой для таинственной нуар-драмы "Твин Пикс". Линч в беседе с Бадаламенти описал своё видение мира Твин-пикс, и тот стал наигрывать ставшие знаменитыми аккорды. Много лет спустя Бадаламенти вспоминал:

"Ноты просто лились сами собой... Дэвид был ошеломлен, как и я. Волосы на его руках встали дыбом, а в глазах стояли слезы. "Я вижу "Твин Пикс". Вот она, идея!" - воскликнул Дэвид. Тут я сказал: "Пойду домой и поработаю над этим материалом". - "Поработать ещё?! Не меняй ни одной ноты!" И, конечно, я так ничего и не изменил". Анджело Бадаламенти о сотрудничестве с Дэвидом Линчем

За тему в "Твин Пикс" Бадаламенти был удостоен премии Грэмми. В 1992 году он стал автором мелодии для церемонии открытия Олимпиады в Барселоне.

За свою долгую карьеру Анджело Бадаламенти успел посотрудничать с Ниной Симон, Дэвидом Боуи, Полом Маккартни, Ширли Бэсси, Марианной Фэйтфулл, Лайзой Минелли, группой Pet Shop Boys и хипхопером LL Cool J.

Позже он продолжил создавать музыку для картин многих известных режиссёров и работал с Полом Шрейдером над фильмами "Чужие", "Навеки моя", "Автофокус" и "Доминион", с Жан-Пьером Жене над фильмами "Город потерянных детей" и "Очень долгая помолвка", с Джейн Кэмпион над "Священным дымом", с Дэнни Бойлом над "Пляжем" и Эли Ротом над "Кабинной лихорадкой".

В 2013-м Бадаламенти сочинил музыкальное оформление для фильма Фёдора Бондарчука "Сталинград", созданного по мотивам романа Василия Гроссмана "Жизнь и судьба".

Одной из последних работ композитора стало музыкальное сопровождение к вернувшемуся на экраны в 2017 году сериалу "Твин-пикс". Линч отмечал необыкновенную способность Бадаламенти чувствовать атмосферу его фильмов. Иногда композитор приходил на съёмки и играл непосредственно для актёров, чтобы создать задуманное Линчем настроение в кадре.