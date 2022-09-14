"Манифест хрупкости" в Лионе

В Лионе открылась 16-я Биеннале современного искусства, один из крупнейших таких фестивалей во Франции. Главная площадка разместилась в помещениях бывшего завода по производству бытовой техники. Выставки готовили при участии крупнейших музеев города, в том числе музея изобразительных исскуств, исторического музея «Лугдунум», «Конфлюанс» и «Гадань».

В этом году главную тему биеннале сформулировали как «Манифест хрупкости».

Хрупкость – это действительна та тема, которая у всех на уме. Когда нас назначили кураторами этой биеннале, всего через несколько недель началась коронавирусная пандемия, границы были закрыты. То есть мы физически не могли вернуться в Лион. В таких условиях мы начали общаться с художниками, мы очень быстро поняли, что на самом деле эта та угроза, перед которой мы все едины в данный момент. Тилль Феллрат куратор Биеннале современного искусства в Лионе

Одной из наиболее ярких инсталляций стала постапокалиптическая реконструкция города, выполненная бельгийским художником Гансом Оп де Беком. Она получила название «Мы были последними, кто остался».

Столкновение прошлого и будущего стало одной из традиционных тем биеннале современного искусства, – объясняет куратор Сэм Бардауил, приводя в пример одну из инсталляций со слепками античных скульптур:

«Мы намеревались показать смысловое неожиданных, так сказать, партнёров. Искусство всегда было современным, художники всегда пытались отражать текущий момент и создавать работы, которые взаимодействуют в определённые моменты времени с конкретным проблемами. А эти слепки – это отражение истории, и в то же время их помещение в определённое пространство подчеркивает преемственность».

В 16-й Биеннале современного искусства в Лионе участвуют более 80 художников и художественных групп из 39 стран. Их работы будут представленны в выставочных павильонах до конца года. После завершения фестиваля в Лионе организаторы обещают продолжить коллаборации в рамках Биеннале с партнерскими организациями в других городах, в том числе за рубежом.