"Манифест хрупкости" в Лионе

В Лионе открылась 16-я Биеннале современного искусства, один из крупнейших таких фестивалей во Франции. Главная площадка разместилась в помещениях бывшего завода по производству бытовой техники. Выставки готовили при участии крупнейших музеев города, в том числе музея изобразительных исскуств, исторического музея «Лугдунум», «Конфлюанс» и «Гадань».
В этом году главную тему биеннале сформулировали как «Манифест хрупкости».
Одной из наиболее ярких инсталляций стала постапокалиптическая реконструкция города, выполненная бельгийским художником Гансом Оп де Беком. Она получила название «Мы были последними, кто остался».
Столкновение прошлого и будущего стало одной из традиционных тем биеннале современного искусства, – объясняет куратор Сэм Бардауил, приводя в пример одну из инсталляций со слепками античных скульптур:
«Мы намеревались показать смысловое неожиданных, так сказать, партнёров. Искусство всегда было современным, художники всегда пытались отражать текущий момент и создавать работы, которые взаимодействуют в определённые моменты времени с конкретным проблемами. А эти слепки – это отражение истории, и в то же время их помещение в определённое пространство подчеркивает преемственность».
В 16-й Биеннале современного искусства в Лионе участвуют более 80 художников и художественных групп из 39 стран. Их работы будут представленны в выставочных павильонах до конца года. После завершения фестиваля в Лионе организаторы обещают продолжить коллаборации в рамках Биеннале с партнерскими организациями в других городах, в том числе за рубежом.