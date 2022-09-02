Европейские фильмы в Венеции

Венецианский международный кинофестиваль в самом разгаре. В главном конкурсе принимают участие 23 картины со всего мира. Из них 13 — европейского производства.

В этой подборке лидируют Италия, Франция и Великобритания, представившие ленты, предназначенные для мирового рынка, такие как драма "Сын" французского режиссера Флориана Зеллера. История рассказывает о взаимоотношениях отцы и его 17-летнего сына, который борется с депрессией из-за развода родителей

Главные роли в фильме играют Хью Джекман и Лора Дерн.

Альберто Барбера директор 79-го Венецианского международного кинофестиваля, говорит о программе:

"Мы показываем значимые картины, с известными именами, но в то же время представлены много открытий, много сюрпризов".

В главную программу вошел также низкобюджетный фильм "Моника" — американо-итальянская драма режиссера Андреа Паллаоро о трансгендерной женщине, которая возвращается в родной дом, чтобы ухаживать за умирающей матерью. В главной роли —Трейс Лисетт.

На "золотого льва" претендуют также ленты производства стриминговой платформы Netflix.

"Одним из основных игроков на рынке стала платформа Netflix, она стала одним из основных производителей и авторов фильмов. Она выпускает фильмы таких режиссеров как Мартин Скорсезе, Дэвид Финчер, Ноа Баумбах, Алехандро Иньярриту, Куарон — это самые востребованные кинематографисты на сегодня", — говорит Альберто Барбера.

В этом году платформа Netflix представила на венецианском киносмотре 4 фильма, включая снятую во Франции картину "Афина" режиссера Ромена Гавраса, рассказывающую о семейной трагедии в пригороде Парижа.