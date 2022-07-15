Раймон Депардон: "Нужно обязательно увидеть свет!"

Раймон Депардон, живая легенда мировой фотографии, объездил весь мир со своей Leica, с которой никогда не расстаётся. Этим летом он гость Лиона, куда приехал по приглашению Института Люмьер, и где проходят две его выставки. Одна из них посвящена городу Глазго, а вторая - пейзажам, которые его в своё время очаровали.

"Я очень долго работал фотокорреспондентом, много путешествовал и всегда старался делать что-то понемногу - не для себя, а делать вещи, при создании которых я сталкиваюсь с другими вещами: поездкой, этой своеобразной атмосферой странствования", - говорит Депардон.

Выставка "Скитания" - это черно-белые снимки, сделанные во время путешествия по всему миру. Благодаря своему невероятному видению Депародон стал одним из самых оригинальных мастеров документального кино и фотографии. Врождённое чувство перспективы позволило ему поработать над тем, чтобы зафиксировать максимум света.

"Я часто говорю себе, что день прекрасен, когда видишь горизонт. Итак, мы здесь, нам нужно увидеть горизонт! Не обязательно для того, чтобы рассказать историю, но обязательно нужно увидеть свет", - говорит мастер.

Другая выставка - "Глазго" - результат репортажа, заказанного "Санди таймс" в начале 80-х, но так и не опубликованного.

"Меня попросили сделать репортаж о Глазго, - рассказывает Депардон, - промышленном городе на севере Шотландии, и вот я иду по этому городу, вернувшись из Африки. Это Вселенная, совершенно противоположная моему миру… а я, я очарован этими людьми, светом, красками, этим индустриальным городом времён Тэтчер".

Эти фотографии - яркое свидетельство того, что страна сильно пострадала от кризиса и сталкивается с настоящей нищетой. Рэймонд Депардон — автор около сотни книг и фильмов, ставших негласными свидетельствами нашего времени.

Выставки мастера можно будет увидеть в Лионе до 28 августа.