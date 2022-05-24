Дубай принимает 11 фестиваль Inclassica

Дубай в 11 раз принимает музыкальный фестиваль InClassica. На этот блистательный слёт виртуозов приглашены 15 всемирно известных солистов, 3 оркестра и 11 ведущих дирижеров, сообща они дают 26 концертов в Оперном театре Дубая.

Каждый вечер в течение месяца звезды InClassica - в центр теплого внимания публики и журналистов. Перед премьерой Euronews поговорил с выдающимся дирижером и виолончелистом Дмитрием Яблонским. Что испытает маэстро, стоя за дирижерским пультом?

"Когда начинает звучать музыка, ты забываешь, что у тебя болит спина или жмут ботинки, потом ты любуешься этим великолепным залом с прекрасной акустикой, - рассказал Яблонский. - Делиться вот таким образом музыкой здесь, с аудиторией в Дубае - это блистательная идея Константина Ишханова, который является президентом этого фестиваля и всего проекта".

В 2021 году в связи с ковидными ограничениями фестиваль InClassica был перенесен в Дубай с Мальты, где проходил последние 10 лет. Успех прошлогоднего, юбилейного мероприятия вызвал у организаторов и участников желание снова вернуться на Ближний Восток.

В этом году в программе - классика (Верди, Бетховена, Дебюсси) и шедевры современных композиторов, в их числе - работающий в Дубае Алексей Шор. Скрипач и дирижер Сергей Крылов вдохновлен работами Шора. "Мне нравится эта музыка за ее гармоничность, за создаваемый фразировкой эффект. Она мне по разным причинам нравится", - признался он.

Международное сотрудничество и партнерство - в числе главных принципов фестиваля InClassica. Философия, близкая Крылову: "Глобализация музыки очень важна. Я имею в виду развитие, культурный обмен. Этот фестиваль - олицетворение международного способа понимания музыки через множество замечательных идей, объединяющих культуры".

Этот фестиваль - олицетворение международного способа понимания музыки через множество замечательных идей, объединяющих культуры Сергей Крылов.

В этом году в Дубае приветствуют Еквона Сунву, южнокорейского виртуоза, завоевывающего планету. Для этого лауреата международных премий игра - способ найти убежище и покой в условиях так быстро меняющейся жизни.

"Порой у нас с такая суматошная жизнь, с путешествиями, всем остальным, что забываешь о самых важных вещах, - говорит музыкант. - Мы исполняем многие произведения снова и снова, но каждый раз я стараюсь следовать своим чувствам, и быть искренним".

На фестивале InClassica начинающие артисты получают возможность выступить вместе с мировыми звездами под руководством знаменитого итальянского дирижера Джанлуки Марчиано, чья энергия описана критиками как "безудержный энтузиазм".

"Всегда приятно слышать так много хороших определений, - смеется Марчиано. - Критика очень нужна, мне нравится оценивать результат своих выступлений, смотреть, где и как я мог совершенствоваться".

Обратная связь со слушателем - важнейшая часть его работы. "Мы должны быть самокритичны, и каждый вечер после концерта анализировать, что и как сделали. Наш слушатель - вот кто важнее всего", - говорит Марчиано.